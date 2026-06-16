O dólar acima de R$ 1: a barreira superada há 30 anos

O dólar cotado abaixo de R$ 1 é uma das principais lembranças dos brasileiros sobre os primeiros anos do Plano Real. Em outubro de 1994, a moeda norte-americana atingiu sua menor cotação. O dólar comercial chegou a valer R$ 0,829.

Sem a pretensão de comparar o poder de compra daquela época com o atual, o Almanaque Gaúcho resgata um momento histórico do novo padrão monetário brasileiro. Em 12 de junho de 1996, uma barreira psicológica foi rompida: o dólar comercial superou o real pela primeira vez em quase dois anos de vigência do Plano Real. O jornal Zero Hora destacou na capa do dia seguinte que a cotação ultrapassara a marca de R$ 1. A moeda operou acima dessa referência durante todo o dia e atingiu a cotação máxima de R$ 1,02.

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A quebra da barreira ocorreu sem intervenção do Banco Central. O mercado financeiro já previa o ajuste. O dólar abaixo de R$ 1 não seria eterno. Economistas da época apontavam que a mudança era um sinal de que o governo mantinha sua política de desvalorização gradual da moeda brasileira.

O dólar fechou aquele pregão histórico cotado a R$ 1,0008, o que evitou reflexos imediatos mais significativos no comércio.