"O Caso do Voo 099": documentário resgata história da maior tragédia aérea do RS

Ler resumo

A história de uma tragédia aérea é compartilhada por gerações de moradores de Sapucaia do Sul. Mesmo quem não viveu aqueles dias do inverno de 1950 já ouviu relatos do acidente com a aeronave Lockheed Constellation PP-PCG, da companhia Panair do Brasil. A colisão contra o Morro das Cabras causou 51 mortes em 28 de julho.

Em O Caso do Voo 099, um longa-metragem documental, a produtora Casa Rosa Filmes resgata a história do avião que saiu do Rio de Janeiro e não chegou ao destino, o aeródromo de Gravataí, atual Base Aérea de Canoas. O documentário foi dirigido pela cineasta Jo Nobre e realizado com recursos da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.

Leia Mais Lançado em 1986, a história de avião feito no RS

A produção tem origem em uma pesquisa acadêmica do curso de História da Universidade Federal de Pelotas, no Polo UAB Sapucaia do Sul, desenvolvida por Ana Cristina Camargo da Silva, Edgar Ávila Gandra, Jo Nobre, Marcelo Soares da Silva e Ryel Nunes da Silva dos Santos.

O grupo entrevistou familiares das vítimas e moradores da região que mantiveram viva a memória do desastre ao longo de décadas. Também pesquisou acervos jornalísticos da década de 1950, estudos da área da aeronáutica e documentos.

O lançamento do documentário, com 1h10min de duração, ocorrerá em 25 de junho, em Sapucaia do Sul, em sessão para convidados, imprensa e apoiadores.

Em 2 de julho, haverá a primeira exibição gratuita aberta ao público. Será às 19h15, no Cine Cinco, sala de cinema da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. O ingresso ocorrerá por ordem de chegada, 30 minutos antes, até a ocupação dos 200 lugares. Após a exibição, haverá um debate sobre o episódio.

O acidente em 1950

Constellation da Panair em 1949, quando começou a operar entre Rio de Janeiro e Porto Alegre. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O Almanaque Gaúcho publicou a história em 2025, quando o acidente completou 75 anos. Abaixo, um resumo da tragédia com base na cobertura de jornais e revistas da época e no relatório da investigação do Ministério da Aeronáutica.

O Constellation da Panair oferecia uma viagem rápida entre Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os passageiros chegavam ao destino em apenas três horas, sem escalas. Em 28 de julho de 1950, o moderno avião deveria partir pela manhã do Aeroporto do Galeão. Com atraso, a aeronave de prefixo PP-PCG só decolou às 15h30.

Leia Mais Estrada Velha: a história da rodovia que marcou os verões no RS

O acidente foi a maior tragédia aérea registrada até então no Brasil. Morreram 51 pessoas: sete tripulantes e 44 passageiros.

Em março de 1949, a companhia aérea inaugurou a rota para Porto Alegre com o Constellation. Nas sextas-feiras, a Panair fazia a viagem saindo do Rio de Janeiro. Devido ao tamanho da aeronave, os pousos ocorriam no aeródromo de Gravataí, denominação da Base Aérea de Canoas na época.

Um relatório do Ministério da Aeronáutica, publicado um mês depois do acidente, apresentou o resultado da investigação sobre a tragédia. O comandante do Constellation era Eduardo Martins de Oliveira, figura conhecida da boemia carioca.

A viagem transcorreu normalmente até a aproximação da capital gaúcha. Em Porto Alegre e Canoas, chovia no início daquela noite de inverno. Às 18h15, em comunicação com Porto Alegre, a tripulação da Panair pediu autorização para iniciar a descida.

Às 18h58, o piloto solicitou a frequência de Canoas, afirmando estar com referências visuais do terreno. Em seguida, informou que não conseguia ouvir a torre de Canoas, apesar das várias chamadas. O relatório da investigação registra que a torre "estava em pane em virtude de avaria em microfone e um pré-amplificador".

A comunicação prosseguiu apenas com o aeroporto de Porto Alegre, no bairro São João. Às 19h09, a tripulação informou que não visualizava as luzes da pista de Canoas, mas foi avisada de que elas estavam acesas.

Às 19h15, o comandante pediu orientações para pouso, afirmando reconhecer o campo. Recebeu autorização e iniciou a aproximação, mas, "ao acender os faróis, logo notou formação de bruma ou nevoeiro fraco". Fez então uma curva à esquerda e tentou nova aproximação, novamente sem visibilidade adequada.

Após duas tentativas frustradas de pouso, o Constellation comunicou, às 19h20, que não conseguiria descer. Logo depois, recebeu instrução para "manter 600 metros no bloqueio e aguardar".

Quando iniciou a subida, a aeronave estava muito próxima do Morro das Cabras. O choque ocorreu por volta das 19h25. Em pouco tempo, moradores da região, bombeiros, Brigada Militar, Exército e Força Aérea Brasileira mobilizaram-se para o resgate. Entre os destroços, não houve sobreviventes.

Leia Mais Do armazém na Cidade Baixa ao Mobycenter: a trajetória dos supermercados Zottis

A investigação oficial concluiu que, "tendo em vista o estado da aeronave, as condições meteorológicas reinantes e não haver estado de emergência a bordo, o presente acidente deve ser classificado como falha pessoal". O relatório registra que "não houve infração dos regulamentos existentes, pois a aeronave acidentou-se em altura (240 metros) que demonstra estar subindo ao menos para 600 metros, altura de segurança nesta região". O documento apontou como causa direta um "atraso no início da subida". Entre os fatores indiretos, citou o mau funcionamento da torre de Canoas e as deficiências no balizamento noturno da pista.