Nome de avenida em Porto Alegre: quem foi Edgar Pires de Castro

Obras na Avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Hípica, em 2025. Jeff Botega / Agencia RBS

A Avenida Edgar Pires de Castro cruza bairros da zona sul de Porto Alegre. O logradouro homenageia um médico que morou em Belém Novo. Ele se formou em 1920 na Escola Médico-Cirúrgica de Porto Alegre, uma instituição de ensino extinta na década de 1930.

A história pouco conhecida é contada no livro Mais Histórias da Zona Sul de Porto Alegre, da pesquisadora Miriam Lima. Edgar Pires de Castro nasceu na capital gaúcha em 22 de novembro de 1897. Filho do general João Luiz Pires de Castro e da esposa Adelaide, teve 14 irmãos.

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O médico casou-se com Maria Alice Mazeron de Oliveira. Não há registro de filhos.

Dr. Edgar Pires de Castro faleceu em 2 de maio de 1954 no bairro Belém Novo, onde residia. O sepultamento ocorreu no Cemitério de Belém Velho.

Em 1956, foi homenageado em uma estrada da região. Os vereadores alteraram os nomes das estradas da Corticeira, do Serro e da Costa do Serro para Estrada Edgar Pires de Castro.

De acordo com o vereador Célio Marques Fernandes, que sugeriu a mudança, o homenageado exerceu a medicina por 30 anos na Zona Sul. Na justificativa do projeto de lei, o político descreveu Pires de Castro como um "médico humanitário, muito estimado e bem-quisto por todos". Quando morreu, deixou mais de duzentos afilhados naquela região.

— Ele era um médico querido pela comunidade. É uma história ainda pouco conhecida, que foi difícil de descobrir — explica Miriam Lima.

Em 1989, por proposição do vereador Valdir Fraga, outra lei municipal alterou a denominação de estrada para avenida, permitindo que a prefeitura implantasse infraestrutura, como asfalto, iluminação e sinalização.

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O livro com histórias da Zona Sul está à venda diretamente com a autora por meio do perfil no Instagram (@mika_escritora).

O Almanaque Gaúcho não encontrou foto do médico Edgar Pires de Castro.