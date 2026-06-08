Missões: o que aconteceu com os Sete Povos após a expulsão dos jesuítas

Os jesuítas deixaram as Missões em 1768 e retornaram à Europa. Os religiosos cumpriram uma ordem do monarca espanhol Carlos III. Chegava ao fim o projeto missionário nos Sete Povos das Missões, no atual território do Rio Grande do Sul, e em outros pontos da América do Sul.

A professora Maria Cristina Bohn Martins, da Unisinos, é a entrevistada do oitavo e último episódio do programa Aconteceu no RS. Ela explica as razões da expulsão dos jesuítas e como ficaram os povoados, cidades e estâncias guaranis após a saída dos missionários.

A retirada dos religiosos precipitou uma crise gradual nas reduções, que já vinham desgastadas pelos impactos da Guerra Guaranítica e pelas disputas de fronteira entre as coroas de Espanha e Portugal.

Os espanhóis implantaram uma administração civil e leiga, inspirada no Iluminismo, dividindo a liderança espiritual entre outras ordens religiosas e entregando a economia a funcionários leigos. O novo projeto colonial buscava forçar a integração dos guaranis à sociedade da época, incentivando casamentos mistos, a instalação de moradores não indígenas nos povoados e a imposição do idioma castelhano.

O episódio lança luz sobre o destino da população nativa, contrariando a tese de que os indígenas simplesmente retornaram à vida nas matas. Muitos guaranis migraram para centros urbanos. Outros se integraram ao meio rural, misturando-se culturalmente e compondo a base social do trabalhador do campo gaúcho.

400 anos das Missões

Em 3 de maio de 1626, o padre jesuíta Roque Gonzales fundou a redução de São Nicolau, a primeira das 18 formadas na primeira fase das Missões no atual território gaúcho. O objetivo era reunir os povos nativos, que viviam dispersos, em centros urbanos organizados para o ensino de letras, números, ofícios e da doutrina cristã.

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O contato inicial entre europeus e indígenas foi marcado por profundos desafios culturais. Gerou conflitos, já que nem todos os indígenas aceitaram o processo.

A primeira fase durou até 1639, quando padres e indígenas migraram para o lado direito do Rio Uruguai, atual território argentino, devido aos violentos ataques dos bandeirantes paulistas.

O retorno só ocorreu em 1682, dando início ao período dos Sete Povos das Missões, com a fundação de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

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Os jesuítas foram expulsos em 1768, mas permaneceram os guaranis já cristianizados, base importante na formação do povo gaúcho no Rio Grande do Sul.