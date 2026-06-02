Memórias de um casarão de Porto Alegre: mostra de arquitetura e design ocupa residência dos anos 1960

Um casarão dos anos 1960 está de portas abertas para a 8ª edição da Mostra Elite Design, em Porto Alegre. O evento de arquitetura, decoração e design ocupa a antiga residência da família Miranda, na Rua Dom Pedro II, no bairro Higienópolis. É um dos imóveis preservados na Terceira Perimetral, região que vem recebendo grandes edifícios nas últimas décadas.
A residência de 750 metros quadrados guarda memórias da cidade na segunda metade do século 20. Construída pelo espanhol Carlos Miranda Garcia, engenheiro agrônomo apaixonado por arquitetura, foi morada da família por mais de meio século. Carlos e sua esposa, Leda, criaram ali os quatro filhos: Magda, Carlos, Leda e Maira.
O Almanaque Gaúcho recebeu lembranças da família sobre a convivência na casa. Beijos na entrada e na saída, regras à mesa, o pátio como espaço de conversa e a despedida sempre acompanhada de frutas colhidas no quintal estão na memória de Maira Eilert Miranda, a filha mais nova do casal.
A fachada despretensiosa escondia, propositalmente, a grandiosidade dos fundos. O projeto foi uma escolha estética e filosófica de Carlos, que acreditava que o melhor da vida devia ser desfrutado, e não exibido.
— A parte dos fundos sempre foi o espaço de convivência da família. Era assim que ele via as coisas boas, reservadas a quem pertencia àquele lar — conta Maira.
A casa possui um cofre subterrâneo, quase secreto, escondido na adega. Aos poucos, os netos iam sendo apresentados ao segredo, como em um ritual de passagem.
— As lendas da família diziam que meus avós guardavam tesouros pela casa, escondidos no pátio, nas pilastras, além das brincadeiras que ele fazia com as crianças — relembra o neto Rodrigo Miranda Silva.
Juan Fabre Miranda, outro neto de Carlos e Leda, recorda que a casa original era deslumbrante: móveis de veludo, lustres de cristal, cortinas pesadas e pufes de couro que refletiam o estilo inglês. A residência, adquirida por um investidor, não pertence mais aos herdeiros da família Miranda.
A Mostra Elite Design ficará aberta até 27 de junho, de quinta a domingo, das 14h às 20h30. Os ingressos estão à venda no site da Blueticket e no local. Além dos espaços de arquitetura, design e decoração, a visita oferece a oportunidade de conhecer os encantos da casa, na Rua Dom Pedro II, 1010.