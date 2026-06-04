Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Ladeira que ligou o poder ao comércio: a história de uma das ruas mais antigas de Porto Alegre

Militar e político foi homenageado no nome do logradouro em 1870

Leandro Staudt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS