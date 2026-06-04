A Rua General Câmara é uma das mais antigas de Porto Alegre. Mesmo com a homenagem ao militar e político José Antônio Corrêa da Câmara (1824-1893), ainda é lembrada por parte da população pelo antigo nome: Rua da Ladeira.

Desde os primórdios da cidade, a via conectou a parte baixa, a Rua da Praia (atual Rua dos Andradas), ao alto da Igreja Matriz e dos prédios governamentais. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco conta que ela já era citada como Rua do Ouvidor em atas da Câmara Municipal de 1799. O historiador atribui o nome aos melhoramentos promovidos pelo ouvidor da comarca, Lourenço José Vieira Souto. No tempo do Império, o ouvidor era o magistrado encarregado de aplicar a lei, fiscalizar autoridades locais, presidir eleições e julgar apelações.

No trecho da Rua da Praia em direção ao rio, a via pública tinha o nome popular de Beco do João Inácio ou Beco da Garapa, em função do estabelecimento do comerciante e fazendeiro João Inácio Teixeira. Entre outros produtos, ele vendia garapa - o doce caldo de cana - procedente de sua chácara no Caminho Novo (atual Rua Voluntários da Pátria).

Por volta de 1830, a Rua do Ouvidor também passou a ser chamada de Rua da Ladeira. As diferentes denominações coexistiram pelo menos até 1870, quando a via passou a ser oficialmente chamada de Rua General Câmara em toda a sua extensão.

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José Antônio Corrêa da Câmara, o 2º Visconde de Pelotas, foi ministro da Guerra do Brasil. Em 1889, após a Proclamação da República, tornou-se o primeiro presidente do Rio Grande do Sul.

Câmara chegou ao posto de marechal no Exército Brasileiro. Reprodução / Palácio Piratini

O militar e político, depois da homenagem em Porto Alegre, ainda alcançou o posto de marechal, mas a rua permaneceu com o nome de General Câmara.