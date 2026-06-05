Inaugurado em 1924, a história do majestoso Edifício Ely

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O majestoso Edifício Ely foi construído em um ponto nobre de Porto Alegre no início do século 20. Em 22 de março de 1924, o prédio foi inaugurado na esquina das ruas Voluntários da Pátria e Conceição, em frente à estação de trem. A obra é um dos mais belos legados do arquiteto alemão Theo Wiederspahn na cidade.

Destinada ao comércio e a escritórios, a edificação foi um empreendimento do comerciante Nicolau Ely. No topo do prédio está gravado o ano de 1922, quando começou a construção. A obra em cimento armado durou dois anos.

Em reportagem sobre a inauguração, o jornal A Federação descreveu que o térreo oferecia espaço para 11 armazéns. Os três andares superiores comportavam 140 escritórios. A iluminação, com um total de 256 lâmpadas, era fornecida pela Companhia Força e Luz. O prédio foi concebido com um elevador elétrico adquirido na Europa.

A fachada foi decorada com belas estátuas do escultor Alfred Staeger. Nicolau Ely recebeu políticos, representantes da imprensa e outros convidados para a apresentação do empreendimento. A festa teve doces, champanhe, vinho do Reno (alemão) e chope.

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A indústria de chocolates e doces Neugebauer foi uma das primeiras empresas a ocupar a edificação. No final de 1924, o escritório da firma já funcionava em uma sala do primeiro andar.

Nos anos 1970, o prédio foi preservado durante a construção dos viadutos do Túnel da Conceição. A estação de trem Castelinho não teve a mesma sorte e acabou demolida em 1971. Mesmo conservado, o Edifício Ely perdeu protagonismo na paisagem urbana do Centro Histórico.

A empresa Melson Tumelero S.A. é proprietária do prédio, comprado da família Ely em 1982. A rede de lojas Tumelero manteve uma filial no local até 2025. O Edifício Ely foi restaurado em 2012, em preparação para a Copa do Mundo no Brasil.

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Atualmente, o prédio está desocupado. A empresa proprietária planeja a revitalização do imóvel e analisa a possibilidade de locação.