Episódio histórico completa 190 anos: por que Porto Alegre tem o título de "Leal e Valerosa"

Ler resumo

Porto Alegre ficou sob domínio dos farroupilhas por quase nove meses durante a Guerra dos Farrapos. Depois do confronto na ponte da Azenha, eles entraram sem resistência na capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul em 20 de setembro de 1835. Os revoltosos foram presos ou expulsos pelas forças imperiais em 15 de junho de 1836.

O marcante episódio, que completou 190 anos, foi reconhecido pelo Imperador Dom Pedro II. Em decreto de 19 de outubro de 1841, ele concedeu à cidade o título de "Leal e Valerosa". O texto destacou a "lealdade" e o "valor" dos moradores de Porto Alegre na retirada dos "rebeldes" do poder.

Leia Mais De igrejas a palácio, obras de arte deixadas por família de imigrantes no RS

Naquela época, as notícias demoravam para chegar ao Rio de Janeiro. O Jornal do Commercio publicou, em 9 de julho de 1836, notícias sobre a retomada da capital da província do Sul. Depois de 12 dias de viagem, um navio chegou de Rio Grande na véspera, levando as boas novas para o Império.

Em um dos textos publicados pelo jornal, o marechal João de Deus Menna Barreto informa que conseguiram persuadir alguns oficiais do 8º Batalhão de Caçadores a livrar a capital "dos sediciosos que a oprimiram". Na noite de 14 para 15 de junho, dominaram a cidade sem derramar "uma gota de sangue". Como líder legalista, também escreveu uma proclamação em agradecimento ao apoio dos moradores, publicada em diferentes jornais. Leia a íntegra acima.

Leia Mais Dona Francisca: a história da parteira do Bom Fim

No livro Os Farrapos (Zero Hora, 2001), Carlos Urbim conta como foi a recuperação do controle pelo Império. A cidade nunca esteve bem guarnecida, por isso não seria difícil montar um plano para a retomada. Prisioneiro do Presiganga, um navio-prisão ancorado no Guaíba, o major Manuel Marques de Souza aproveitou os privilégios de preso especial, subornou carcereiros e conseguiu se comunicar com um grupo de militares conservadores. Contou com o apoio de forças comandadas por Gaspar Menna Barreto (filho do marechal) e por um grupo de colonos alemães trazidos de São Leopoldo pelo doutor João Daniel Hillebrand.

Às 23h de 14 de junho de 1836, um tiro na Praça da Matriz deu a senha para o levante. Em poucas horas, as frágeis linhas de defesa da cidade e o arsenal ficaram sob o domínio dos caramurus, que vieram pelo porto e pela Várzea, região do atual Parque da Redenção. Todos os soldados farroupilhas foram presos. Também foram capturados os principais líderes dos rebeldes que estavam em Porto Alegre, entre eles o doutor Marciano Pereira Ribeiro e o jornalista Pedro Boticário.

Bento Gonçalves estava no Interior. Quando soube da retomada, o líder farroupilha trouxe sua tropa para Porto Alegre. O sítio farrapo interrompeu o fornecimento de mantimentos, exceto pelo rio, por onde podiam chegar as barcas carregadas de mantimentos enviados de São Leopoldo.

Leia Mais Estrada Velha: a história da rodovia que marcou os verões no RS

Mesmo com o cerco até 1840 e as tentativas de invasão, Porto Alegre nunca mais voltou ao domínio farroupilha. A Guerra dos Farrapos terminou em 1845, com um acordo de paz assinado em Ponche Verde, hoje no município de Dom Pedrito.

Ironicamente, a "Leal e Valerosa" capital gaúcha realiza todos os anos um grande acampamento e comemorações para exaltar a Revolução Farroupilha.