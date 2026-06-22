Dona Francisca: a história da parteira do Bom Fim

Ilustres e anônimos gaúchos chegaram ao mundo pelas mãos de Francisca Mermelstein, uma judia que desembarcou no Rio Grande do Sul em 1927. Ela realizou cerca de 10 mil partos ao longo de quatro décadas de trabalho. A parteira húngara era carinhosamente chamada de Dona Francisca.

A incrível história de vida dessa imigrante é resgatada no novo livro do jornalista Léo Gerchmann. Em A Parteira do Bom Fim: A história de Dona Francisca, a mulher que dava à luz (SlerBooks), o escritor reconstrói a trajetória de uma personagem marcante da imigração judaica no Estado.

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Inicialmente, Francisca morou na colônia judaica de Quatro Irmãos, no norte do Rio Grande do Sul, onde realizou seu primeiro parto em solo brasileiro. Ela já atuava como parteira na Hungria, onde nasceu em 1900.

A permanência na colônia rural foi breve. Em 1928, mudou-se com a família para Porto Alegre. Fixou residência na Rua Ramiro Barcelos, entre os bairros Bom Fim e Rio Branco, e começou a trabalhar no Hospital Beneficência Portuguesa. Francisca e o marido, Ignácio Mermelstein, tiveram três filhos: Frida, José e Ari.

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Com seu uniforme impecável, óculos de aro preto e a inseparável maleta, atendia aos chamados a qualquer hora do dia ou da noite. A pesquisa de Gerchmann teve como ponto de partida as anotações deixadas por Ari Mermelstein, filho caçula de Francisca, que faleceu em 1993 sem conseguir realizar o sonho de publicar a biografia da mãe. A neta Ida Mermelstein procurou o jornalista para tirar o projeto do papel.

Dos cerca de 10 mil partos realizados, aproximadamente 8 mil ocorreram na Beneficência Portuguesa. Ela também atendia gestantes em suas residências.

Dona Francisca fez seu último parto em dezembro de 1966. Em seguida, partiu rumo a Israel para viver perto dos filhos e netos. Durante a viagem de navio, sentiu-se mal e, posteriormente, descobriu um câncer no fígado. A parteira faleceu em abril de 1967, pouco depois de chegar ao novo país.

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Seu legado de dedicação à vida permanece vivo em milhares de famílias.