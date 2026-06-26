Do salão com cadeiras de madeira ao shopping center, a história dos cinemas de Canoas

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A abertura de um cinema já foi indicador do desenvolvimento de uma comunidade. Em 1914, quando ainda pertencia a Gravataí, Canoas ganhou a primeira sala para exibição de filmes.

O Cine Porcello ofereceu entretenimento aos moradores e aos veranistas vindos da capital gaúcha. Eles viajavam de trem para descansar em Capão das Canoas, povoado que deu origem ao município e que se desenvolveu com a inauguração da estação da ferrovia entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Em casas próprias ou hotéis, passavam os finais de semana em um local arejado e bucólico, perto da cidade.

O cinema foi aberto pelo farmacêutico Vicente Cláudio Porcello. Sem rede de energia na localidade, usava um gerador próprio para operar o projetor. A sala ficava em um pequeno salão ao lado de sua farmácia, na atual Avenida Victor Barreto. No local fica atualmente o Via Porcello Shopping Center.

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O historiador Edison Barcellos da Rosa, responsável por um perfil de memória da cidade no Instagram (@recordacanoas), lembra que as projeções eram de filmes sem som, acompanhadas por uma pequena banda. No piano, Henriqueta, filha do proprietário, encantava o público nas grandes cenas de amor. As sessões ocorriam aos domingos, dia de maior movimento de visitantes no povoado.

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No início, a sala possuía simples cadeiras de vime, que podiam ser movidas. Depois de melhorias, passou a oferecer 150 poltronas. O cinema operou até os anos 1940.

Na década de 1920, em frente ao Cine Porcello, abriu o Cinema Central, de Arthur Pereira de Vargas, que mais tarde seria comandado por Leopoldino de Castro Matos. O estabelecimento fechou na década de 1950. O prédio, na Avenida Guilherme Schell, foi destruído por um incêndio em 1973.

Em 1950, começou a se formar uma rede de cinemas na cidade. Fundado pelas famílias Busato e Capoani, o Cine Teatro São Luiz foi uma grande sala às margens da BR-116, no bairro Niterói. O espaço comportava mais de mil espectadores e contava com bons equipamentos.

O sucesso foi tamanho que Francisco Busato Filho expandiu os negócios, abrindo o Cine Rex quatro anos depois, em sociedade com o irmão Humberto Busato e João Pedro Capoani.

A rede contou ainda com o Cine Niterói, o Cine Rio Branco e o Cine Vitória. Uma verdadeira operação logística era montada para que um mesmo filme fosse exibido nos diferentes cinemas. Como as películas eram divididas em vários rolos, assim que terminava a exibição da primeira parte em uma sala, um mensageiro corria contra o tempo para levar aquele rolo até outro cinema da empresa, onde uma nova sessão começava.

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Em 1981, no Conjunto Comercial Canoas, foi inaugurado o Multicine, que operou até 1997. Após o fechamento, Canoas ficou alguns anos sem salas de exibição. Em 2001, no Canoas Shopping, o Cinemark Canoas devolveu à cidade as tardes e noites de filmes no telão, pipoca e diversão. Outra opção são atualmente as salas UCI Cinemas, no ParkShopping Canoas.