Do armazém na Cidade Baixa ao Mobycenter: a trajetória dos supermercados Zottis

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O supermercado Zottis e o hipermercado Mobycenter ocuparam importantes pontos em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Os irmãos Laurentino e Walir Zottis fundaram a empresa a partir de um pequeno armazém de secos e molhados em 1963. Quando foi comprada pelo Nacional, na década de 1990, a rede era uma das maiores do Estado.

O Almanaque Gaúcho compartilha a história contada em reportagem de Zero Hora, em 1983, e no livro Do Bolicho aos Supermercados, do jornalista Fernando di Primio. Os irmãos Zottis vieram de Guaporé para abrir o comércio na Rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa. Para expandir o negócio, receberam outros dois irmãos, Luiz Carlos e Anselmo, dois anos depois. Eles ficaram encarregados de uma filial na Avenida Protásio Alves, batizada de Super Fiambreria e Casa de Carnes Leão XIII.

Em um momento de mudança na forma de fazer compras, os irmãos decidiram apostar no modelo de autosserviço. Fecharam o armazém e a casa de carnes em 1971. Na Avenida Cristóvão Colombo, abriram dois supermercados com o nome Zottis.

O crescimento da empresa exigiu reforço da mão de obra. Outros integrantes da família vieram para Porto Alegre: Pedro João e Diversindo Zottis, além de Arlindo Treviso e Odilo A. Lindermann Júnior.

No início, a operação era descentralizada. Sem um depósito central, cada loja realizava as próprias compras e mantinha estoques restritos ao atendimento. A expansão para a Região Metropolitana ocorreu em 1974, com a abertura de uma filial em Canoas. Pouco tempo depois, a unidade foi transferida para as instalações do antigo Cinema São Luiz, oferecendo uma loja ampla e moderna.

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O retorno às origens aconteceu em 1977, com a instalação de uma filial na Rua da República, novamente na Cidade Baixa. No ano seguinte, a presença em Canoas foi ampliada com uma nova loja no bairro Niterói.

A empresa criou, em 1979, as lojas Dekusto. Eram unidades menores, sem sofisticação e com quadro reduzido de funcionários, focadas em oferecer preços mais baixos. Concorriam com o Poko Preço, da rede Dosul.

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Na década de 1980, o ritmo de inaugurações acelerou. Em 1980, abriu a filial do bairro Bom Fim, em frente ao Hospital de Pronto Socorro. Em 1981, a rede chegou ao bairro Cristo Redentor, na Avenida Francisco Trein. Em novembro de 1982, foi a vez da unidade na esquina das ruas São Luiz e Vicente da Fontoura, no bairro Santana, que contava com lancheria.

O maior passo da empresa ocorreu em 1983. O Zottis inaugurou o Mobycenter na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, um hipermercado de 10 mil metros quadrados. Outra unidade com a nova marca, inspirada na famosa baleia Moby Dick, da literatura e do cinema, foi inaugurada no shopping de Novo Hamburgo em 1991.

A rede, formada por nove lojas, foi comprada em 1997 pelos supermercados Nacional, que pôs fim às marcas Zottis e Mobycenter, ficando com os pontos comerciais.