De igrejas a palácio, obras de arte deixadas por família de imigrantes no RS

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Uma família de imigrantes produziu belíssimos vitrais para dezenas de igrejas e prédios do Rio Grande do Sul. O sobrenome Veit está marcado nas obras de arte que, em muitos casos, já ultrapassaram cem anos. A empresa Veit & Filho operou em Porto Alegre entre 1920 e 1934.

O vitralista alemão Albert Gottfried Veit deixou a Europa em 1913, quando percebeu que o continente caminhava para a guerra. Temendo a convocação dos filhos para o serviço militar, partiu para o sul do Brasil com toda a família: a esposa Margaretha, os três filhos, as duas filhas, um genro, dois netos e o noivo da outra filha.

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A trajetória da família é contada no livro Ateliê Veit: A Paixão pela Arte (Editora Oikos), resultado de uma longa pesquisa da bisneta do imigrante, Elinor Arlete Veit Somensi. Inicialmente, os Veit ocuparam um lote de terras em Gaurama, no norte do Rio Grande do Sul. A transição da vida urbana na Alemanha para o trabalho pesado na derrubada da mata e na lavoura não foi fácil.

Dois anos depois, a família decidiu tentar a sorte em Porto Alegre. Na capital gaúcha, Alberto Veit — nome adotado pelo alemão no Brasil — trabalhou inicialmente na Vidraçaria Seitz & Bopp.

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Em 1920, fundou o ateliê Vitraux de Arte Veit, sob a razão social Veit & Filho, em parceria com o filho Hans. Posteriormente, o filho mais velho, Albert, e o neto Albert Leopoldo Höpf juntaram-se ao negócio. A oficina funcionava na Rua da Conceição, mas um incêndio obrigou a mudança, em 1927, para a Avenida da Redenção (atual Avenida João Pessoa).

No ateliê, Alberto Veit ensinou o ofício aprendido na Alemanha. O vitral é formado por um desenho composto de pedaços de vidro.

Em Porto Alegre, essa importante produção artística sobrevive em locais emblemáticos como a Basílica das Dores, a Biblioteca Pública do Estado, a Casa de Apoio Madre Ana, a Igreja da Paz e o Palacete Santo Meneghetti, conhecido como Palacinho. Os vitrais também embelezam prédios em outras cidades do Estado.

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