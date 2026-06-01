Da erva-mate à introdução do gado, a história dos primórdios da economia do RS

Os jesuítas e guaranis montaram um complexo modelo produtivo nas Missões. O sétimo episódio da temporada do programa Aconteceu no RS conta como eram a economia e as relações de trabalho. O entrevistado é o professor Daniel Oliveira, de História e Relações Internacionais da Unisinos.

O sistema, baseado na subsistência e na geração de excedentes para o comércio internacional, transformou a região em um importante polo econômico colonial. Os padres jesuítas mantiveram aspectos da cultura local, como o consumo da erva-mate, antes vista como “erva do diabo”. O cultivo da planta tornou-se um dos pilares econômicos das missões, ao lado da produção de couro.

As reduções funcionavam em um modelo misto, com hortas individuais para as famílias e lavouras comunitárias. Os excedentes eram comercializados com centros urbanos como Buenos Aires e Assunção.

A introdução do gado bovino foi um dos fatores mais decisivos para a consolidação econômica e a formação da identidade gaúcha. Os povos missioneiros também tinham atividades comerciais e de manufatura, como marcenaria e fundição. O programa é um mergulho nos primórdios da economia do Rio Grande do Sul.

400 anos das Missões

Em 3 de maio de 1626, o padre jesuíta Roque Gonzales fundou a redução de São Nicolau, a primeira das 18 formadas na primeira fase das Missões no atual território gaúcho. O objetivo era reunir os povos nativos, que viviam dispersos, em centros urbanos organizados para o ensino de letras, números, ofícios e da doutrina cristã.

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O contato inicial entre europeus e indígenas foi marcado por profundos desafios culturais. Gerou conflitos, já que nem todos os indígenas aceitaram o processo.

A primeira fase durou até 1639, quando padres e indígenas migraram para o lado direito do Rio Uruguai, atual território argentino, devido aos violentos ataques dos bandeirantes paulistas.

O retorno só ocorreu em 1682, dando início ao período dos Sete Povos das Missões, com a fundação de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

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Os jesuítas foram expulsos em 1768, mas permaneceram os guaranis já cristianizados, base importante na formação do povo gaúcho no Rio Grande do Sul.

Aconteceu no RS

Você pode ouvir o Aconteceu no RS na Rádio Gaúcha nas noites de sábado. O horário depende das jornadas esportivas. Novos episódios ficam disponíveis às segundas-feiras, ao meio-dia, no YouTube de GZH.