Criatura assustadora no coração de Porto Alegre: saiba o que representa o "dragão" da Praça da Matriz

Ler resumo

Um grandioso monumento em homenagem a Júlio de Castilhos ocupa lugar de destaque na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Inaugurada em 1913, a obra é de autoria do artista brasileiro Décio Villares. A estátua do líder político que governou o Rio Grande do Sul nos primórdios da República está cercada por outras esculturas. Em frente ao monumento, foi colocada a representação de uma serpe, um tipo de dragão.

A figura assustadora desperta a curiosidade de quem passa pelo local. Muitos se perguntam o que representa aquela criatura no coração da cidade. No livro A Escultura Pública de Porto Alegre, o historiador da arte José Francisco Alves resgata a história da construção e curiosidades sobre o conjunto escultórico. A concepção da obra começou em 1903, apenas um dia após a morte de Júlio de Castilhos. Em sessão extraordinária, a Assembleia dos Representantes aprovou a criação de um monumento na Praça Marechal Deodoro, nome oficial da Praça da Matriz.

Leia Mais Casarão dos Fonseca: prédio de 1877 preserva memória dos açorianos no RS

O artista carioca veio ao Rio Grande do Sul logo depois. Villares assinou contrato para a obra em janeiro de 1904, mas a pedra fundamental só foi lançada em 1910. Um belo chafariz de mármore, que representava o Guaíba e seus afluentes, foi removido para a construção. Também foi retirada uma estátua do Conde de Porto Alegre.

Em setembro de 1912, secretário de Obras do Estado, Afonso Hebert, em frente ao monumento, quase pronto. Reprodução / Revista Kodak

As pedras de granito da base do monumento foram extraídas de pedreiras do bairro Teresópolis. Júlio de Castilhos, sentado, é a figura central, cercada por esculturas que simbolizam as virtudes da coragem, da firmeza, do civismo e da experiência.

Fora do projeto original, uma obra instalada na escadaria frontal acabou gerando polêmica. O artista criou uma versão de serpe. Inicialmente, seria colocada uma serpente, que acabou destinada ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro.

A criatura da Praça da Matriz possui corpo e cabeça de jaguar, asas que misturam penas e características de morcego ou dragão, além de cauda inspirada em animais marinhos. A serpe representa as monarquias brasileira e portuguesa. Ela foi colocada pelos republicanos como um alerta para o risco de retorno do antigo regime.

— Ele criou uma serpe original, com uma liberdade artística fantástica. É uma história que ficou oculta e, aos poucos, vamos montando esse quebra-cabeça. Ela representa a ameaça da monarquia — explica Alves.

Leia Mais Coca-Cola: quando o refrigerante chegou ao RS

No conjunto do monumento, foram colocadas ainda esculturas de cães, posicionadas nas escadarias como sentinelas da obra. Décio Villares também foi o autor do túmulo de Júlio de Castilhos, localizado no Cemitério da Santa Casa.