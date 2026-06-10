Copa do Mundo de 1950: ouça narração histórica da Rádio Gaúcha

A relação da Rádio Gaúcha com a Copa do Mundo de futebol começou em 1950. Pelos registros já conhecidos, a competição realizada no Brasil foi a primeira transmitida pela emissora. Porto Alegre recebeu dois jogos no Estádio dos Eucaliptos, do Sport Club Internacional, no bairro Menino Deus. A Iugoslávia venceu o México por 4 a 1 em 28 de junho. Na outra partida, os suíços derrotaram os mexicanos por 2 a 1, no dia 2 de julho.
A Rádio Gaúcha fez as transmissões em parceria com a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, e a Rádio Guairacá, de Curitiba, com patrocínio da Cervejaria Brahma. As três emissoras podiam irradiar os jogos isoladamente ou em conjunto.
Em 28 de junho de 1950, o jornal A Noite noticiou que a equipe da Nacional ficou encarregada das partidas programadas para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, ficando “as marcadas para Curitiba e Porto Alegre sob a responsabilidade da Rádio Guairacá e da Rádio Gaúcha, cujos elencos especializados são dirigidos, respectivamente, por Ribas do Carvalho e Cândido Norberto”. Naquele dia, por exemplo, Antonio Cordeiro e Jorge Curi estavam em São Paulo irradiando os lances do “prélio entre o Brasil e a Suíça, cabendo à Rádio Gaúcha a transmissão do match entre a Iugoslávia e o México”.
Um áudio dessa transmissão (ouça acima) foi descoberto por Mauricio Pedroso, responsável pelo canal Futnático no YouTube. A gravação revela os desafios técnicos das coberturas da época. As combinações operacionais eram feitas no ar. Em São Paulo, naquela tarde de quarta-feira, o narrador Antonio Cordeiro chamou Guilherme Sibemberg, em Porto Alegre, que atualizou o placar e repassou outras informações da partida.
Em Zero Hora, em artigo publicado em 2002, Cândido Norberto relembrou a cobertura de 1950. Ele contou que passou a Copa do Mundo no Rio de Janeiro como narrador da Rádio Gaúcha e transmitiu todos os jogos do Brasil. O radialista recordou que esteve no Maracanã na histórica final vencida pelo Uruguai por 2 a 1. O locutor esportivo descreveu que aquele foi “o silêncio mais ensurdecedor de que eu tenho lembrança”.
Cândido Norberto faleceu em 2009, e Guilherme Sibemberg, em 1994. Os dois, que eram jovens profissionais em 1950, fizeram grandes carreiras na comunicação.