Casarão dos Fonseca: prédio de 1877 preserva memória dos açorianos no RS

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A sede da Casa dos Açores fica no Casarão dos Fonseca, em Gravataí. O prédio histórico foi restaurado e ajuda a preservar a memória e o legado dos açorianos que colonizaram o Rio Grande do Sul.

A casa foi construída por Manuel Fonseca, neto de açorianos, em 1877. Na época, ficava em uma região rural, mas próxima da igreja e do núcleo central do povoado. Com a expansão urbana, hoje está no centro da cidade.

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Em um ponto de passagem de tropeiros, os Fonseca ofereciam estrutura de apoio aos viajantes, cuidado de animais e conserto de carretas. A casa de dois andares tem arquitetura tradicional açoriana. Na parte de baixo, ficavam os serviços e os escravizados. A moradia da família era na parte superior.

Casa da família Fonseca na década de 1930. Reprodução / Instituto Histórico Ernesto Fonseca

A propriedade foi passando de geração em geração da família Fonseca. Filhos, netos e outros descendentes viveram no local. O casarão deixou de ser habitado pela família na década de 1990. Por um período, funcionou como museu de Gravataí e clínica de reabilitação.

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Quando já estava desocupado, em avançado estado de deterioração, a comunidade cultural da cidade se mobilizou para evitar a demolição no início dos anos 2000. A prefeitura de Gravataí comprou e ofereceu o casarão como sede da Casa dos Açores, que, em contrapartida, ficou encarregada da restauração. O trabalho de recuperação ocorreu entre 2005 e 2007.

O Casarão dos Fonseca é tombado pelo patrimônio histórico municipal. Fundada em 2003, a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul (Caergs) tem origem em um grupo de danças do Departamento de Cultura Gaúcha (DCG) Província do Quero-Quero, que posteriormente também passou a cultivar as danças açorianas com o grupo Rancho Folclórico.

— Nosso propósito é resgatar e divulgar a cultura açoriana no Estado. Os açorianos chegaram aqui há quase 300 anos. Temos muitos legados desses colonizadores nas cidades gaúchas — destaca a presidente da Caergs, Viviane Peixoto Hunter.

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