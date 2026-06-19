Brim Coringa: das roupas de operários ao sonho de consumo da juventude

O Brim Coringa foi sonho de consumo, principalmente entre os jovens. Nas décadas de 1950 e 1960, as calças em estilo americano se popularizaram no Brasil, mudando o jeito de se vestir. O Almanaque Gaúcho resgatou propagandas que ajudam a entender a trajetória do produto da indústria Alpargatas.
A empresa paulista publicou anúncios em jornais, em 1951, para divulgar a "maior invenção da indústria de tecidos nestes 30 anos". O Brim Coringa Sanforizado chegou ao mercado com a promessa de não encolher. A fábrica alertava que as roupas de "brim comum" precisavam ser compradas em tamanho maior porque encolhiam após a lavagem. Na época, o consumidor comprava o tecido para costurar em casa ou levá-lo a uma costureira.
As primeiras propagandas focavam na confecção de roupas para trabalhadores. Em pouco tempo, a empresa já precisava alertar para as imitações produzidas por outras indústrias.
A Alpargatas lançou as calças da marca Far-West. Em 1955, anunciou que os modelos eram fabricados por empresas licenciadas, seguindo um padrão patenteado pela indústria paulista, que fornecia o legítimo Brim Coringa para a confecção. O tecido já era oferecido, em 1958, em 15 cores.
Em Porto Alegre, a São Paulo Alpargatas — nome da empresa na época — patrocinou o Grande Rodeio Coringa, programa dedicado à valorização das tradições gaúchas. Lançado pela Rádio Farroupilha em 1955, também ganhou uma versão posterior na TV Piratini.
Nos anos 1960, chegou ao mercado a calça Rodeio, outro produto da indústria brasileira confeccionado com Brim Coringa.
Veja a trajetória de outras marcas e produtos:
- Band-Aid
- Big Mac
- Biotônico Fontoura
- Bolacha Maria
- Bombril
- Caneta Bic
- Chicletes Ping-Pong e Ploc
- Chocolate Refeição
- Coca-Cola
- Frigidaire
- Gillette
- Grapette
- Guaraná Brahma
- Guaraná Polar
- Havaianas
- Kibon
- Kichute
- Kolynos
- Leite Moça
- Melissa e Melissinha
- Minuano Limão
- OMO
- Tênis Bamba e Conga
- Tramontina
- Rinso