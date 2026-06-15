A Cambial: recordações de loja especializada em fotografias e eletrônicos

A rede A Cambial foi referência no comércio de eletrônicos e fotografia no Rio Grande do Sul. No acervo de Zero Hora, as edições do jornal guardam inúmeras propagandas da loja. Em 1986, quando começava a Copa do Mundo do México, um anúncio oferecia videocassete, televisor e aparelho de som. A empresa também fazia a revelação de fotografias. Os clientes podiam realizar compras com o cartão de crédito Cambial.

A origem da rede está em uma tabacaria, a Agência Cambial, comprada pelo italiano Fedele Feoli na década de 1930, em Porto Alegre. Localizada na Rua Marechal Floriano, no Centro Histórico, além de bilhetes de loteria, a loja oferecia artigos fotográficos. A história é contada no livro Porto Alegre na Vitrine, de Eduardo Bueno e Paula Taitelbaum, publicado pelo Sindilojas Porto Alegre em 2012.

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A Cambial seguiria o caminho do fotoacabamento, inicialmente em preto e branco, ao adquirir o laboratório da Casa Masson. Investiu em fotografia colorida posteriormente, quando montou, em 1968, junto com a Fotoarma, o Laboratórios Reunidos.

Em 1979, desfeita a sociedade, o negócio continuou apenas com A Cambial, que se tornou o maior e mais moderno laboratório fotográfico do Sul do país. A empresa chegou a processar quase 100 mil rolos de filmes por mês.

A loja, que vendia câmeras e materiais fotográficos, diversificou suas atividades no ramo dos eletrônicos. A rede chegou a ter mais de 20 lojas no Rio Grande do Sul. A Cambial encerrou as atividades em 1998.

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Fedele Feoli é homenageado no nome de uma rua do bairro Mário Quintana, em Porto Alegre.