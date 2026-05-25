Um "automóvel" em Porto Alegre em 1899

Livros e a imprensa, nas últimas décadas, apontam que o automóvel chegou a Porto Alegre em 1906. Um De Dion Bouton, carro francês comprado pela família Greco, espantou moradores ao circular pelas ruas empoeiradas da cidade. O empresário Januário Greco orgulhosamente apresentava um documento emitido pela Inspetoria de Veículos, em 1922, que atestava o pioneirismo.

Durante pesquisa para contar a história da chegada do carro, há 120 anos, descobri outro "automóvel" anterior. O veículo foi apresentado na inauguração do velódromo da União Velocipédica de Amadores, em 1899.

Em três jornais, encontrei notícias sobre o desfile do "automóvel" do empresário Oscar Schaitza, presidente do Radfahrer Verein Blitz, outro clube de ciclismo. Não são citados detalhes do veículo, como fabricante, modelo e origem. Coincidentemente, Schaitza retornara semanas antes de uma viagem à Europa.

Em 19 de novembro de 1899, um domingo, uma grande festa celebrou a inauguração do moderno velódromo, construído na área onde hoje fica o campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As comemorações começaram com um desfile de ciclistas entre o bairro Menino Deus e a nova pista de corridas de bicicletas. Nesse trajeto, o presidente da Blitz desfilou com o "automóvel".

O jornal A Federação noticiou que, no "préstito das sociedades ciclistas, chamava a atenção o automóvel de propriedade do sr. Schaitza", destacando que "é o primeiro veículo desse gênero que aparece em Porto Alegre". O empresário foi elogiado por "reservar a primeira exibição do moderno aparelho para o dia da inauguração do velódromo da União".

O Correio do Povo, em meio à ampla cobertura do evento, informou que Schaitza conduzia "um elegante automóvel, ocupado também por duas gentis senhoritas, filhas do sr. Carlos Brenner, que ostentavam elegantes 'toilettes' das cores distintivas daquela associação, e chique sombrinha preta de cetim e rendas". O jornal ressaltou que o automobilismo era “o mais novo gênero de esporte”.

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O jornal A Reforma divulgou que, por volta das 8h, ciclistas partiram em direção ao velódromo. A equipe da Blitz estava à frente dos anfitriões da União, carregando seu estandarte e as bandeiras do Brasil e da Alemanha. Pela descrição, um "automóvel de aspecto original, conduzindo duas elegantes jovens", desfilava em meio aos ciclistas.

Na análise das poucas fotos preservadas da inauguração do velódromo, não encontrei nenhum carro de quatro rodas. Parcialmente coberto por uma ciclista e pelas bandeiras da pista, chama a atenção um triciclo puxando um carrinho. A imagem corresponde à descrição feita pelo Correio do Povo, de duas mulheres segurando uma sombrinha. Mesmo sem uma imagem melhor para observação, é possível cogitar que fosse um "tricycle automobile", modelo de triciclo motorizado fabricado na época.