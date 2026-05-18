Terra da batata-doce no RS: história de município que completou 150 anos

Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

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