Sete Povos das Missões: mitos e verdades sobre a relação entre guaranis e jesuítas

Muito além da catequese, as reduções jesuítico-guaranis no Rio Grande do Sul formaram um complexo sistema social e econômico. No quinto episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, dedicada aos 400 anos das Missões, o professor da Universidade de Passo Fundo (UPF), historiador e jornalista Tau Golin fala sobre mitos e verdades da vida nos Sete Povos das Missões.

Os caciques exerciam papel de gestores. Durante o período de esplendor, as cidades missioneiras chegaram a abrigar mais de 7 mil moradores, superando em população centros como Buenos Aires e Assunção.

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O modelo das reduções resultou de uma negociação direta entre jesuítas e caciques guaranis. O professor explica que os líderes indígenas buscavam proteger seu povo de duas grandes ameaças: os encomendeiros, que impunham trabalho servil sob concessão da coroa espanhola, e os bandeirantes paulistas, responsáveis pela escravização de milhares de indígenas no século 17. Diferentemente das aldeias tradicionais, as reduções reuniam diversos cacicados em uma única unidade territorial, mas mantinham a autoridade das lideranças originais.

No cotidiano das missões, o poder era exercido pelo Cabildo, uma espécie de conselho administrativo formado por indígenas. Enquanto os jesuítas — geralmente apenas dois por povoado — atuavam como orientadores espirituais e cuidadores do bem comum, os caciques e indígenas que se destacavam nos estudos e na carreira militar ocupavam os cargos de decisão. A economia era dividida entre o Tupambaé (propriedade de Deus ou do coletivo) e o Amambaé (propriedade dos cacicados e das famílias extensas).

— Essa questão de serem escravos dos jesuítas é uma bobagem. É uma visão completamente equivocada, que tira todo o protagonismo dos caciques e dos índios. Muitos pajés também — defende Golin.

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As praças centrais eram o coração das reduções, cercadas por casas coletivas de arquitetura moderna e oficinas onde ferreiros, escultores e tecelões trabalhavam diariamente. O mundo rural também era complexo, com vastas estâncias dedicadas à criação de gado, que abasteciam o consumo interno e financiavam a comunidade.

A diversão e a espiritualidade caminhavam juntas. As missões possuíam orquestras completas e escolas de música.

400 anos das Missões

Em 3 de maio de 1626, o padre jesuíta Roque Gonzales fundou a redução de São Nicolau, a primeira das 18 formadas na primeira fase das Missões no atual território gaúcho. O objetivo era reunir os povos nativos, que viviam dispersos, em centros urbanos organizados para o ensino de letras, números, ofícios e da doutrina cristã.

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O contato inicial entre europeus e indígenas foi marcado por profundos desafios culturais. Gerou conflitos, já que nem todos os indígenas aceitaram o processo.

A primeira fase durou até 1639, quando padres e indígenas migraram para o lado direito do Rio Uruguai, atual território argentino, devido aos violentos ataques dos bandeirantes paulistas.

O retorno só ocorreu em 1682, dando início ao período dos Sete Povos das Missões, com a fundação de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

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Os jesuítas foram expulsos em 1768, mas permaneceram os guaranis já cristianizados, base importante na formação do povo gaúcho no Rio Grande do Sul.

Aconteceu no RS

Você pode ouvir o Aconteceu no RS na Rádio Gaúcha nas noites de sábado. O horário depende das jornadas esportivas. Novos episódios ficam disponíveis às segundas-feiras, ao meio-dia, no YouTube de GZH.