Sem gasolina e diesel nos postos, Brasil já teve carros a lenha e carvão

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Em função da escassez de gasolina e diesel, veículos movidos a lenha e carvão circularam no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Pelas ruas e estradas, viam-se automóveis com estranhos tambores na parte traseira. O governo federal incentivou a instalação de equipamentos para rodar com gasogênio.

O presidente Getúlio Vargas criou, em 1939, a Comissão Nacional do Gasogênio, vinculada ao Ministério da Agricultura. O objetivo inicial era promover o uso do combustível em tratores, caminhões e instalações fixas, além de incrementar a fabricação de equipamentos e incentivar o replantio de florestas. Os aparelhos deveriam ter certificado de registro da comissão.

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O gás era obtido pela queima de carvão ou lenha. Em janeiro de 1940, o ministro da Agricultura, Fernando Costa, fez uma viagem entre Rio de Janeiro e Petrópolis para demonstrar a economia com a conversão dos automóveis. Em relação à gasolina, o trajeto ficou 85% mais barato com o uso do carvão.

Devido ao agravamento da guerra, as propagandas de fabricantes e instaladores dos equipamentos tornaram-se mais frequentes nos jornais em 1942 e 1943. O governo determinou que donos de frotas deveriam ter pelo menos um em cada dez caminhões movido a gasogênio. Ônibus e tratores também receberam o kit, fabricado por diversas indústrias nacionais.

A empresa Spagas destacava, em propaganda, que quem utilizava gasogênio era "patriota". A firma oferecia geradores com capacidade para 55 quilos de carvão, com rendimento de dois a três quilômetros por quilo. A autonomia chegava a 165 quilômetros por carga, mas o motorista podia levar mais carvão ou lenha para reabastecer o veículo durante a viagem.

Em Porto Alegre, a tradicional fábrica de cofres Berta produziu os aparelhos para veículos. Os panos de filtragem eram feitos pela indústria Renner. A cidade chegou a ter corridas de carros movidos a gasogênio.

Em relatório de 1945, o governo federal apontou que mais de 30 mil veículos eram movidos a "gás pobre". Além do alto custo, motoristas reclamavam da perda de potência e de rendimento. Com o fim do conflito, o mercado do petróleo foi regularizado. Em setembro de 1948, a Comissão Nacional do Gasogênio foi extinta.



