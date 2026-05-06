Rinso: história e propagandas do primeiro sabão em pó do Brasil

O Rinso foi a principal marca de sabão em pó no Brasil antes da ascensão do OMO. Em 1953, chegou ao mercado brasileiro a novidade que ajudaria no trabalho das donas de casa, acostumadas a lavar roupas com barras de sabão.

A indústria Irmãos Lever, atualmente Unilever, produziu em São Paulo o Rinso, primeiro sabão em pó do país. Nas propagandas, a empresa anunciava o fim do "penoso trabalho de esfregar o sabão em cada peça de roupa separadamente". O novo produto poderia ser dissolvido na água do tanque. Com "metade do trabalho", a roupa ficaria limpa após uma rápida esfregada.

A indústria também fazia questão de destacar que o produto não custava mais do que o sabão em barra. O comercial afirmava que uma caixa de Rinso lavava "tanta roupa quanto dois pedaços de sabão comum de 250 gramas".

O slogan “lava mais branco” ficou famoso. A Irmãos Lever recorreu ao seu núcleo de Contatos Diretos com o Consumidor, criado pelo Departamento de Propaganda dez anos antes para promover seu sabonete. A ideia era demonstrar a eficácia do produto, promovendo diversas ações pelo Brasil para apresentar as vantagens do sabão granulado.

Em 1957, a empresa lançou no Brasil um concorrente para seu produto pioneiro. O OMO, que já era vendido desde o início do século 20 na Inglaterra, se tornaria sinônimo de sabão em pó para lavar roupas. O significado das três letras é Old Mother Owl, que significa “velha mãe coruja”.

Na década de 1960, a multinacional conseguiu consolidar o OMO no mercado. O Rinso permaneceu nas prateleiras até a década de 1970, quando surgiu a versão Novo Rinso. A marca deixou de ser produzida no país posteriormente.