Ponto turístico da serra gaúcha, a história da igreja atingida por incêndio

Além de representar a fé da comunidade, a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes é um dos principais pontos turísticos de Flores da Cunha, na serra gaúcha. A obra do templo católico foi concluída em 1914. Um incêndio destruiu parcialmente a edificação nesta segunda-feira.

A história da igreja se mistura com a trajetória da cidade. No final da década de 1870, começaram a chegar famílias de imigrantes italianos à região. Os colonos ficaram divididos em duas capelas: São José, no alto de um monte, e São Pedro, onde hoje fica o Centro. As comunidades formaram Nova Trento, distrito de Caxias do Sul a partir de 1890, quando se emancipou de São Sebastião do Caí.

Leia Mais Incêndio atinge igreja no centro de Flores da Cunha

Em 1902, a congregação das Irmãs de São José de Chambéry abriu um colégio misto. O curato de São Pedro foi assumido no ano seguinte pelos frades capuchinhos franceses. A construção da igreja começou em 4 de dezembro de 1904. Em estilo gótico, a obra teve 40 metros de comprimento, 20 metros de largura e 15 metros de altura.

Os capuchinhos franceses solicitaram a Dom Cláudio Ponce de Leão, arcebispo de Porto Alegre, que a nova Igreja Matriz de Nova Trento fosse dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. O pedido foi atendido em 1916, quando Dom João Becker, novo arcebispo, autorizou a troca do padroeiro São Pedro para Imaculada Conceição de Lourdes.

Obra da igreja de Flores da Cunha em 1906. Reprodução / Acervo Província dos Capuchinhos no RS

O altar-mor veio da Itália e possui três nichos. No central, está Nossa Senhora de Lourdes, ladeada por São Pedro e São José, em homenagem às duas primeiras capelas de Nova Trento, que teve o nome trocado para Flores da Cunha em 1935, quando já era município. Em 1949, foi inaugurado um campanário de 55 metros de altura ao lado da igreja.

Na nave lateral esquerda da Igreja Matriz repousam os restos mortais de Frei Salvador Pinzetta, que morreu na cidade em 1972. O religioso foi reconhecido, em 2019, como “venerável” no processo de beatificação e canonização que tramita no Vaticano.