"O leão é manso, mas não é bobo": campanha que lançou o símbolo do Imposto de Renda

O leão passou a ser o símbolo do Imposto de Renda em 1980. A Receita Federal começou a usar o felino nas campanhas anuais. Nas propagandas, mandava um recado: "O leão é manso, mas não é bobo".
A Receita Federal justificou a escolha do animal por impor respeito, ser justo, leal e manso, mas sem ser bobo. Rapidamente, o leão ficou ligado à imagem do órgão responsável pela arrecadação de tributos.
A campanha foi desenvolvida pela agência de publicidade DZP. Nos jornais, nas revistas e na televisão, o "bicho-propaganda" apareceu nos primeiros meses de 1980, quando os brasileiros deveriam entregar a declaração da renda de 1979.
O sucesso foi absoluto. Em dez anos, foram realizados mais de 30 filmes para televisão.
O verbete precisou até de uma atualização nos dicionários. O leão deixou de ser apenas um animal no Brasil. Com o novo símbolo, surgiu o Carnê-Leão, para recolhimento antecipado do imposto.
Imposto de Renda
O Imposto de Renda foi instituído por artigo de lei de 31 de dezembro de 1922, que estabeleceu a cobrança de até 8% sobre rendimentos líquidos. Com base nos ganhos de 1923, os brasileiros deveriam declarar e pagar o tributo no ano seguinte.
Os primeiros formulários só foram apresentados em setembro de 1924. A demora do governo em divulgar as instruções de preenchimento exigiu o adiamento do prazo final da primeira declaração para março de 1925.
O sistema era complexo e passou por adaptações nos anos seguintes. A dedução para dependentes surgiu no exercício de 1926. Até o final da década de 1930, o imposto sobre a renda representava pouco para os cofres federais. O imposto de importação era a principal fonte de arrecadação, seguido pelo imposto de consumo.
Com a Segunda Guerra Mundial, a receita com as importações caiu, e o governo mirou no Imposto de Renda, incluindo a cobrança extra de obrigações de guerra.
A declaração de ajuste anual passou a ser aceita, em 1991, por meio eletrônico, com entrega em disquete. Em 1997, foram enviadas pela primeira vez declarações via internet. Os formulários de papel foram aceitos até 2010.