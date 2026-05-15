"O crediário mais amigável da cidade": a história da rede de lojas A Soberana dos Móveis

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Loja da Avenida Assis Brasil, primeiro ponto da rede. Reprodução / Acervo Família Rachewsky

Como todo bom vendedor, o comerciante Marcos Rachewsky sabia que a propaganda era a alma do negócio. O papo na roda de chimarrão em frente à loja e os anúncios nos veículos de comunicação ajudaram a construir a fama da rede A Soberana dos Móveis.

Falecido em 2016, aos 87 anos, Tio Marquinhos, apelido carinhoso, deixou boas lembranças para os clientes e os inúmeros amigos. A personalidade afetiva se refletia no slogan da empresa: "O crediário mais amigável da cidade".

— O pai fazia os carnês e aceitava parcelar em quantas vezes o cliente podia pagar — lembra a filha Sílvia Rachewsky.

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Em um espaço de 110 metros quadrados, o empresário abriu a primeira loja em 1958, na Avenida Assis Brasil, 2199, no bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre. O nome Soberana foi sugerido por um amigo. Rachewsky formou sociedade com a esposa, Anita, e os sogros, Isaac e Amélia Mainfeld.

Ansiosa para fechar o primeiro negócio, Anita ficou feliz ao vender uma cama. Quando o marido chegou à loja, ela contou que o cliente pagou à vista. A alegria da vendedora durou pouco, até saber que o produto foi vendido abaixo do preço de custo.

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A família abria a loja inclusive aos sábados e domingos. Quando o sogro ficou doente, Tio Marquinhos o ressarciu pelo investimento e recebeu na sociedade a cunhada, Glória.

O comerciante, além da loja de móveis, trabalhava como representante dos colchões de mola Pompadour. Por um tempo, tentou vender a Soberana para colegas do ramo, mas ninguém quis comprar, sob a alegação de que o bairro ficava muito distante do Centro.

Tio Marquinhos, contrariando os concorrentes, apostou na Avenida Assis Brasil, onde chegou a ter quatro lojas. Em frente à primeira, a sua preferida, fez amizade com clientes e vizinhos, convidados para a tradicional roda de chimarrão.

Para tornar a loja mais conhecida, investiu em propaganda na Rádio Metrópole, onde popularizou o apelido Tio Marquinhos, e em outras rádios. Na Gaúcha, patrocinou o programa de auditório Maurício Sobrinho, no Cine Castelo.

Tio Marquinhos (de óculos) na loja, nos anos 1980. Reprodução / Acervo Família Rachewsky

Depois de um tempo vendendo apenas móveis, passou a oferecer também eletrodomésticos e bazar. A rede chegou a 26 lojas em Porto Alegre e no interior do Estado.

No início dos anos 1990, foi forçado a pedir concordata, levantada três anos depois. O cenário econômico, em período de hiperinflação, levou muitos negócios à falência no Brasil. A Soberana também não resistiu e encerrou as atividades em 1996.