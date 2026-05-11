Nome de município do RS: quem foi Amaral Ferrador

Livro sobre o militar homenageado no nome de município do RS. Reprodução / Livro "José do Amaral Ferrador: na trilha de sua história"

Emancipado em 12 de maio de 1988, Amaral Ferrador fica no sul gaúcho. O nome do município, de pouco mais de 5 mil habitantes, homenageia um militar que lutou ao lado dos farroupilhas e, posteriormente, defendeu o Império do Brasil.

Lançado no ano passado, o livro José do Amaral Ferrador: na trilha de sua história, de Diderô Carlos Lopes, conta a trajetória desse personagem controverso da história do Rio Grande do Sul. O pesquisador também resgata a genealogia da família, desde as origens paulistas tropeiras de seus antepassados até seus descendentes, a partir de uma única filha.

Leia Mais Locutor por acaso: a estreia de um dos maiores nomes do rádio brasileiro

Amaral Ferrador nasceu em 18 de julho de 1808, em Rio Pardo. O pai era um aventureiro de Taubaté, Jozé do Amaral e Silva, que se casou com Francisca Dorotéa da Silva, provavelmente indígena, moradora da região, então uma zona de disputa de fronteiras entre portugueses e espanhóis.

— Ele ingressou muito cedo na carreira militar. Com apenas 12 anos de idade chegou ao quartel de Rio Pardo — conta o pesquisador.

Identificado pela investigação como um rebelde antes de 1835, Amaral Ferrador foi capitão do Estado Maior da República Rio-Grandense. Depois do fim da Guerra dos Farrapos, lutou nas forças do Império do Brasil, inclusive na Guerra do Paraguai.

O militar chegou à patente de coronel da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul. Ele e a esposa, Josefa Francisca do Amaral, tiveram propriedade rural onde fica hoje o município de Amaral Ferrador. Na pesquisa, Diderô descobriu que possuíam escravizados. O casal teve uma única filha: Rosalina.

Amaral Ferrador morreu em 24 de maio de 1879, aos 70 anos. Em 1949, foi homenageado no nome da localidade no sul do Estado, que pertencia a Encruzilhada do Sul.