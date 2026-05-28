Muito antes do cacetinho: curioso relato de austríaco sobre o pão no RS em 1850

Ler resumo

O militar austríaco Joseph Hörmeyer passou pelo Rio Grande do Sul na metade do século 19. Em 1851, chegou ao Brasil com um grupo de alemães mercenários, os famosos Brummers, contratados para defender o Império do Brasil na Guerra do Prata. O estrangeiro, que morreu em Viena em 1873, deixou uma interessante descrição da província, com características geográficas, clima, economia, oportunidades de trabalho e hábitos, inclusive sobre alimentação.

Em um sebo de Porto Alegre, comprei recentemente o livro O Rio Grande do Sul de 1850: descrição da Província do Rio Grande do Sul no Brasil Meridional (Eduni-Sul), tradução de Heinrich A. W. Bunse. A versão original, escrita em alemão por Hörmeyer, foi publicada em 1854 na cidade de Coblença, na Alemanha. É uma espécie de guia, recheado de informações que poderiam ajudar interessados em emigrar para o Brasil.

Leia Mais Sete Povos das Missões: mitos e verdades sobre a relação entre guaranis e jesuítas

O austríaco alertava para momentos dolorosos para "europeus acostumados a tantas comodidades e diversões, rurais e também urbanas, ligados por laços de amizade e parentesco". A viagem só era recomendada para aquele que "possui perseverança e vontade de trabalhar e, principalmente, não teme nenhum trabalho". No livro, ele citou oportunidades e dificuldades de várias profissões. A emigração era "mais aconselhável" para agricultores. Outros artesãos teriam oportunidades e seriam bem pagos, como alfaiates, chapeleiros, charuteiros e relojoeiros.

Hörmeyer deixou um curioso relato sobre o trabalho dos padeiros. Ele contou que os profissionais estavam estabelecidos apenas nas cidades maiores e, em maior número, em Porto Alegre. O cronista considerou "bastante ruim" o pão feito de farinha de trigo. O pão de centeio era produzido somente em Porto Alegre e São Leopoldo.

Leia Mais Locutor por acaso: a estreia de um dos maiores nomes do rádio brasileiro

Pela descrição, no campo e nas casas da maioria dos colonos alemães, fazia-se "um pão de milho, de qualidade bem variada conforme o preparo". Nas casas da maioria dos brasileiros, porém, principalmente no campo, "ainda se come farinha e mandioca em lugar de pão". O texto reforça o relato de outros viajantes do século 19 sobre a importância da mandioca, ou aipim, na alimentação dos gaúchos, herança dos povos indígenas.

O austríaco ressaltou que, "sendo os brasileiros grandes amigos de toda a sorte de doces e bolos, um padeiro com experiência em confeitaria deverá fazer aqui ótimos negócios". Ele ainda avisou que os recém-chegados e sem recursos poderiam encontrar emprego imediato como "oficiais de padeiro" em Porto Alegre e Rio Grande.