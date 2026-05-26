Missões: como eram as primeiras cidades do RS

As reduções jesuítico-guaranis foram as primeiras cidades do Rio Grande do Sul. No sexto episódio do programa Aconteceu no RS, o arquiteto Luiz Antônio Custódio conta como evoluíram as construções nas duas fases das Missões. A arquitetura passou de simples casas de madeira e palha à grandiosa igreja de São Miguel Arcanjo.

Os Sete Povos das Missões fizeram parte de um conjunto de 30 povos em áreas que hoje pertencem ao Brasil, à Argentina e ao Paraguai. A organização urbana seguia um modelo: uma praça central cercada pela igreja, pelo cabildo (sede administrativa) e pelas moradias indígenas. Uma característica marcante eram as varandas das grandes residências, espaços de convivência das famílias.

O maior símbolo desse período é a Igreja de São Miguel Arcanjo. Iniciada na década de 1730, a obra se assemelha à Igreja de Gesù, em Roma. O convidado apresenta uma série de curiosidades sobre a construção. O templo era tão grandioso que, após a Guerra Guaranítica, portugueses registraram que o templo superava qualquer igreja existente em São Paulo na época.

400 anos das Missões

Em 3 de maio de 1626, o padre jesuíta Roque Gonzales fundou a redução de São Nicolau, a primeira das 18 formadas na primeira fase das Missões no atual território gaúcho. O objetivo era reunir os povos nativos, que viviam dispersos, em centros urbanos organizados para o ensino de letras, números, ofícios e da doutrina cristã.

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O contato inicial entre europeus e indígenas foi marcado por profundos desafios culturais. Gerou conflitos, já que nem todos os indígenas aceitaram o processo.

A primeira fase durou até 1639, quando padres e indígenas migraram para o lado direito do Rio Uruguai, atual território argentino, devido aos violentos ataques dos bandeirantes paulistas.

O retorno só ocorreu em 1682, dando início ao período dos Sete Povos das Missões, com a fundação de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

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Os jesuítas foram expulsos em 1768, mas permaneceram os guaranis já cristianizados, base importante na formação do povo gaúcho no Rio Grande do Sul.

Aconteceu no RS

Você pode ouvir o Aconteceu no RS na Rádio Gaúcha nas noites de sábado. O horário depende das jornadas esportivas. Novos episódios ficam disponíveis às segundas-feiras, ao meio-dia, no YouTube de GZH.