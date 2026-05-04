Locutor por acaso: a estreia de um dos maiores nomes do rádio brasileiro

Heron Domingues no Repórter Esso, nos anos 1950. Reprodução / Radiolândia

Os japoneses bombardearam, em 7 de dezembro de 1941, a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Em Porto Alegre, por obra do acaso, um adolescente de 17 anos começava a carreira de locutor.

Heron Domingues chegou à Rádio Gaúcha no início da tarde daquele domingo para participar do programa Hora do Estudante. Queria cantar para impressionar uma garota. Já estava com a música “Coqueiro Velho” na ponta da língua.

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A apresentação seria apenas às 15h, mas o rapaz foi mais cedo para ensaiar. Quando subia os degraus do prédio da Rua Sete de Setembro, um homem perguntou, nervoso:

— Quem é você?

— Sou da Hora do Estudante.

— Então suba rápido, que você vai dar uma notícia agora.

A rádio estava fora do ar naquele horário e não havia funcionários para ler a notícia do ataque japonês. Domingues tentou explicar que não era locutor, mas não adiantou.

Em entrevista em 1971, o radialista contou que ainda lembrava do que dissera ao microfone: “Buenos Aires. As emissoras locais captaram transmissão de São Francisco, Califórnia, informando que a aviação japonesa acaba de bombardear Pearl Harbor.”

Logo após ler a notícia, foi convidado pelo diretor para trabalhar na PRC-2. O Brasil perdia um candidato a cantor, mas ganhava um dos maiores locutores da história.

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O jovem, natural de São Gabriel, ficou pouco tempo em Porto Alegre. Em 1944, partiu para o Rio de Janeiro e estreou na Rádio Nacional. Foi, até 1962, a voz do Repórter Esso.