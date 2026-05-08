Fundada em 1931 na serra gaúcha, a história da maior vinícola do Brasil

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A pujança da Cooperativa Vinícola Aurora é resultado da união de pequenos produtores de uva. Em 14 de fevereiro de 1931, em Bento Gonçalves, 16 famílias fundaram a cooperativa que se tornou a maior vinícola do Brasil. Com 95 anos, a Aurora reúne 1,1 mil famílias associadas e cultiva cerca de 3 mil hectares de vinhedos na serra gaúcha.

Em 1950, um álbum da Revista do Globo já destacava a importância da organização. A produção somava seis milhões de litros por ano. A cooperativa contava com 305 famílias e possuía um moderno entreposto para engarrafamento e distribuição em São Paulo.

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Na metade do século passado, os consumidores já encontravam várias marcas da Aurora, como os vinhos tintos Meio-Dia e Bragueiro, além da linha Legionários. A qualidade dos produtos abriu mercado no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras, onde representantes faziam as vendas.

Ao longo das décadas, a Aurora foi pioneira em diversas frentes. Em 1954, iniciou exportações para Argentina e França.

Nos anos 1960, adquiriu a empresa vinícola A Brasileira e a multinacional Bernard Taillan, além de abrir a primeira filial em Porto Alegre. A cooperativa deu os primeiros passos, em 1967, no enoturismo, atividade que hoje é importantíssima para a região.

Nos anos 1980, a inovação ganhou força com o lançamento da linha Keep Cooler e a elaboração dos primeiros vinhos 100% varietais de uvas viníferas. Também comprou a tradicional empresa Dreher.

Propaganda no novo produto da Aurora em 1987. Pioneiro / Reprodução

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras no final dos anos 1990, a cooperativa se reestruturou e iniciou o novo milênio com diversas premiações nacionais e internacionais. Em 2020, respondeu por 40% das vendas de vinhos finos brasileiros. Quando completou 90 anos, comemorou a colheita de 90 milhões de quilos de uva. Historicamente, a cooperativa responde por cerca de 10% da safra gaúcha de uvas para processamento. É a maior vinícola brasileira em volume processado.

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Em 2025, o faturamento alcançou o recorde de R$ 874 milhões. O portfólio da vinícola é formado por cerca de 220 produtos.

A festa de 95 anos, para 4 mil pessoas, celebrou neste ano a trajetória que começou com apenas 16 famílias, em 1931.