Donald Trump na cédula de dólar? Saiba qual presidente brasileiro já estampou o dinheiro com o próprio rosto

Lendo notícia sobre a possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estampar uma nova moeda de US$ 250, lembrei de um presidente do Brasil que já colocou o próprio rosto no dinheiro. Durante a ditadura do Estado Novo, em 1942, Getúlio Vargas trocou o padrão monetário, substituindo o mil-réis pelo Cruzeiro. A imagem do político gaúcho foi estampada nas novas cédulas de Cr$ 10.

O decreto-lei que instituiu o Cruzeiro foi assinado por Vargas em outubro de 1942, substituindo a moeda herdada do período colonial. A mudança buscava estabilizar a economia em um momento de guerra mundial. O governo aproveitou a transição para fazer propaganda política por meio do dinheiro circulante.

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O Cruzeiro entrou em vigor em 1º de novembro de 1942, inicialmente com cédulas de réis carimbadas. Pelo decreto, estavam previstas moedas de Cr$ 1, Cr$ 2 e Cr$ 5. O governo escolheu figuras históricas para estampar as cédulas: Marechal Deodoro da Fonseca (Cr$ 20), Princesa Isabel (Cr$ 50), Dom Pedro II (Cr$ 100), Dom Pedro I (Cr$ 200), Dom João VI (Cr$ 500) e Pedro Álvares Cabral (Cr$ 1.000). Na cédula de Cr$ 10, foi colocado o retrato de Getúlio Vargas. Mesmo não listadas no decreto, cédulas de outros valores também foram produzidas.

Trecho do decreto-lei com os motivos das cédulas de cruzeiros. Reprodução / A Noite

Produzida pelo American Bank Note Company, a nota do presidente da República representava a "Unidade Nacional". Colocar a efígie do governante no dinheiro era uma estratégia clara de personalismo e propaganda. A nota circulava de mão em mão por todo o território nacional, fixando o rosto do presidente no cotidiano da população. O busto de Getúlio Vargas também foi colocado no reverso de moedas de cruzeiros.

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A cédula de Cr$ 10 com a estampa do político gaúcho permaneceu em circulação mesmo depois da saída dele do poder.

Exposição em Porto Alegre

A cédula de Cr$ 10 faz parte da exposição itinerante Faces do Dinheiro, do Museu Histórico Numismático (Numis). A mostra será aberta neste sábado (30), às 10h, no Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom), em Porto Alegre.

A exposição explora a relação da humanidade com o dinheiro, desde os primórdios até os dias atuais. A história do uso de moedas, cédulas, medalhas e condecorações, sob os aspectos histórico, artístico e econômico, é apresentada por meio de itens originais e réplicas. O público também poderá conferir protomoedas, cofres, caixas de transporte de barras de ouro, vales, cheques e outros objetos utilizados como instrumento de câmbio.

— A moeda é uma das mídias mais antigas e duradouras da humanidade, funcionando como um canal direto de comunicação estatal, cultural e ideológica — explica o diretor-geral do Numis, Yuri Victorino.

Faces do Dinheiro