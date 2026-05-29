Dom Pedrito: o contrabandista que deu nome a município no RS

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Com 38 mil moradores, Dom Pedrito é um município que ocupa grande extensão de terras na campanha gaúcha. O território já pertenceu a Rio Grande, Piratini e, por último, Bagé. A Vila de Nossa Senhora do Patrocínio de Dom Pedrito conseguiu a emancipação em 1872.

Sempre tive curiosidade de saber quem foi Dom Pedrito. É comum as pessoas relacionarem o nome a Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Em busca da resposta, conversei com o pesquisador, museólogo e diretor do Museu Paulo Firpo, Adilson Nunes de Oliveira.

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O município carrega o nome de um espanhol, Pedro Ansuategui, apelidado de Don Pedrito (grafia em espanhol). Natural de San Andrés de Echevarria, no País Basco, o militar veio à América do Sul no exército espanhol. Em um período de disputa de fronteiras entre portugueses e espanhóis, viu a possibilidade de ganhar mais dinheiro e desertou. Abriu uma picada junto ao Rio Santa Maria, onde hoje fica o município gaúcho. Don Pedrito estabeleceu-se no Pampa por volta de 1790, com meia dúzia de desertores.

— O grupo abriu um posto de contrabando, que daria origem a uma pequena povoação. Ele trazia produtos transportados por navios que chegavam a Buenos Aires e levava, principalmente, couro e erva-mate — explica o pesquisador.

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O povoado ficava na beira do Rio Santa Maria. O diretor do museu de Dom Pedrito conta que faltam registros sobre local e data da morte de Pedro Ansuategui.

Depois da independência da Província Cisplatina (Uruguai), na década de 1820, tornou-se necessária uma vigilância maior nas fronteiras. O governo da província de São Pedro do Rio Grande do Sul nomeou Bernardino Ângelo da Fonseca como escrivão do incipiente povoado. Ele solicitou a criação de uma capela junto ao Passo de Dom Pedrito em 1852, mas, com auxílio do Padre Bastos, transferiu a construção para um local mais alto, dois anos depois, para escapar das enchentes. A população acompanhou a mudança para a área do entorno da atual Praça General Osório.

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Em 1872, a freguesia foi elevada à categoria de vila. Desmembrada de Bagé, instalou a Câmara Municipal no ano seguinte.

A cidade de Dom Pedrito, conhecida como Capital da Paz, foi cenário do acordo que encerrou a Guerra dos Farrapos. Nos campos do Ponche Verde, farroupilhas e imperiais assinaram o tratado de paz em 1845.