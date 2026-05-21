Da perseguição nazista à fundação de fábrica de brinquedos no Brasil: a história da Estrela

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Fugindo da perseguição nazista na Alemanha, os judeus Siegfried e Lieselotte Adler chegaram ao Brasil na década de 1930. O casal fundou a fábrica de brinquedos Estrela, que marcou a infância de milhões de crianças ao longo de quase nove décadas. Nesta semana, em crise financeira, o Grupo Estrela entrou com pedido de recuperação judicial.

Sem sucesso no plano de emigrar para os Estados Unidos, os Adler vieram para São Paulo. O casal abriu a Manufactura de Brinquedos Estrella Ltda em 27 de junho de 1937. Em um pequeno prédio, começaram com poucos colaboradores e algumas máquinas de costura, produzindo bonecas de pano e carrinhos de madeira.

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A empresa já oferecia, em 1939, um catálogo de 42 páginas. Em propagandas nos jornais, anunciava a venda de bonecas, brinquedos de madeira e de corda, pianos infantis e jogos.

Em resgate histórico divulgado pela Estrela, nos anos 1940, o cachorro Mimoso foi o primeiro brinquedo de madeira com movimento e som fabricado no Brasil. Logo depois, vieram outros lançamentos importantes, como o jogo Pega Varetas e o Banco Imobiliário. A empresa também colocou no mercado uma massa de modelar, a Super Massa.

Nos anos 1950, as bonecas, antes feitas de uma massa inquebrável, passaram a ser fabricadas em plástico. A Pupi era uma boneca articulada que "dormia e chorava". A fábrica também produziu um bebê que andava graças a uma engrenagem de ferro.

Quando Siegfried Adler morreu, em 1958, a Estrela já era uma sociedade anônima. O fundador faleceu em Nova York, em uma das tantas viagens em busca de novidades para o mercado brasileiro.

A fábrica paulista teve papel fundamental para impulsionar o Dia das Crianças no Brasil a partir do final dos anos 1950. A Estrela abraçou a data, apostando inicialmente no incremento das vendas da linha de bonecas. Em São Paulo, na década de 1960, era realizado o Salão da Criança, com parque infantil e outras atrações. O Dia da Criança tem origem em um decreto de 5 de novembro de 1924, do presidente da República, Arthur Bernardes, que criou a Festa da Criança.

Os anos 1960 foram marcados por muitos lançamentos. A icônica boneca Susi chegou ao mercado em 1966. A empresa também produziu bonecos inspirados em celebridades: Mary Poppins, personagem de filme; Miss Universo 63, uma homenagem à gaúcha Ieda Maria Vargas; Wandeka, inspirada na cantora Wanderléa; e Tremendão, inspirado no cantor Erasmo Carlos. Outra inovação da Estrela foi o lançamento de brinquedos elétricos, como o marcante Autorama, com pistas de corrida e carrinhos.

Em propaganda de 1970, foto do prédio onde fábrica começou as atividades. Reprodução / Estrela

A popularização da televisão nos anos 1970 ofereceu uma série de possibilidades para a Estrela. O boneco Topo Gigio foi um estrondoso sucesso. Chegou também ao mercado o inesquecível Falcon.

O auge da empresa, nos anos 1980 e 1990, ocorreu sob o comando do filho dos fundadores. Mario Adler presidiu a companhia até 1993. A Estrela, que hoje soma 1,5 mil funcionários, chegou a ter 10 mil empregados. Em 1987, quando completou 50 anos, abocanhava 55% do mercado de brinquedos no Brasil.

A marca está na memória afetiva dos brasileiros por brinquedos como Genius, Banco Imobiliário, Autorama, Jogo da Vida, Ferrorama, Fofolete, Aquaplay, Detetive, Pogobol e tantos outros. Ao longo do tempo, muitos foram relançados, marcando a infância de várias gerações.