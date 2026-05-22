Coca-Cola: quando o refrigerante chegou ao RS

A Coca-Cola chegou ao Rio Grande do Sul na década de 1940, pouco tempo depois da inauguração da primeira fábrica no Brasil. Criado nos Estados Unidos em 1886 pelo farmacêutico John Stith Pemberton, o refrigerante ganhou novos mercados durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados norte-americanos baseados no nordeste brasileiro não ficaram sem a bebida, enviada para manter a moral da tropa e ajudar a lembrar de casa.

A Coca-Cola inaugurou sua primeira fábrica no Brasil em 1942, no Rio de Janeiro. Em 1945, a Industrial de Refrescos S.A. foi a primeira franqueada brasileira. Começou a engarrafar a Coca-Cola em Porto Alegre para atender ao mercado do Sul. O xarope concentrado era enviado à fábrica da Rua Santos Dumont, no bairro São Geraldo. A história da marca no Estado é contada no livro Vonpar: a marca do desafio, escrito em 2008 por Elizabeth Rochadel Torresini.

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No final dos anos 1940, funcionários da Coca-Cola já formavam um time para torneios de futebol promovidos pelo Sesi, competindo com outras indústrias, como Gerdau, Renner e Geral. Nos anos 1960, o nome da empresa mudou para Spal Industrial de Refrescos S.A..

A Rádio Gaúcha apresentava, nos anos 1950, com patrocínio da Coca-Cola, o programa Um Milhão de Melodias, sucesso anteriormente na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. O slogan do refrigerante era "Isto faz um bem".

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A expansão nacional foi acelerada pelo sistema de franquias. Em 1948, o Brasil já somava 15 unidades. Uma grande fábrica foi inaugurada no final dos anos 1950 no Rio de Janeiro, permitindo a produção local do xarope concentrado, que antes era importado.

A fabricação da Coca-Cola começou em 1963 em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho. Após dezenas de viagens e reuniões, o empresário João Jacob Vontobel conquistou a franquia para fabricar a bebida na indústria da família, onde eram produzidos os refrigerantes Grapette e Laranjinha. Os Vontobel já eram distribuidores da Coca-Cola, parceria que cresceria nas décadas seguintes dentro e fora do Rio Grande do Sul.

O Grupo JJ Vontobel, nome anterior da Vonpar, comprou a fábrica de Porto Alegre em 1986. O cenário era raro no mundo para a marca: a Coca-Cola não liderava as vendas no Rio Grande do Sul, mercado dominado pela Pepsi desde os anos 1950. A virada histórica ocorreu em 1989, quando a Coca-Cola superou a concorrente na preferência dos gaúchos.

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Em 1998, foi inaugurada a gigantesca fábrica da Avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre. A operação de bebidas da Vonpar foi comprada pela multinacional Femsa em 2016.

João Jacob Vontobel na fábrica de Porto Alegre em 2008. Daniel Marenco / Agencia RBS