Cidade do RS preserva histórica cervejaria do século 19

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Em função do pioneirismo de um morador, o município de Linha Nova, no Vale do Caí, se apresenta como berço das cervejarias do Rio Grande do Sul. O alemão Georg Heinrich Ritter, aos 24 anos, chegou ao Brasil em 1846, acompanhado dos pais e de seis irmãos. Durante a viagem de navio, conheceu sua primeira esposa, Elisabeth Fuchs.

A família, que foi morar em um lote de terras junto ao Rio Cadeia, está entre as fundadoras de Linha Nova. Inicialmente, Georg Heinrich dedicou-se ao trabalho rural. Ele e a esposa construíram, posteriormente, uma casa comercial na estrada principal da colônia, localizada entre São José do Hortêncio, Feliz, Nova Petrópolis e Picada Café.

Com um tio materno na Alsácia, hoje território da França, Georg Heinrich aprendeu na juventude o ofício de cervejeiro. Carlos Henrique Ritter Beiser, trineto do imigrante, pesquisa a história da família e afirma que não há registros sobre o ano de início da cervejaria.

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A prefeitura de Linha Nova preserva a casa que servia de residência e comércio da família Ritter. Considera 1864 como o ano de construção. Ao lado da edificação erguida na técnica enxaimel, fica um prédio de pedra onde eram feitas as cervejas. A fermentação ocorria no porão da casa principal. Ritter vendia a bebida aos clientes do armazém.

Elisabeth morreu em 1868, deixando oito filhos. Georg Heinrich casou novamente, um ano depois, com a cunhada Maria Margarethe Konrad, viúva de seu irmão Georg Friedrich Ritter. Do primeiro matrimônio, ela levou quatro filhos. O novo casal teve outras duas crianças. O cervejeiro Ritter tinha, portanto, 14 filhos e enteados, que viviam como irmãos.

Em 1883, a família se desfez da casa comercial e deixou Linha Nova. Georg Heinrich, junto com a esposa e quatro filhos, viveu quase um ano na Alemanha, mas retornou ao Rio Grande do Sul. Ele morreu em 13 de março de 1889, em São Sebastião do Caí.

Georg Heinrich Ritter faleceu em 1899. Reprodulção / Acervo Carlos Henrique Ritter Beiser

Entre os primeiros fabricantes de cerveja do Rio Grande do Sul, Georg Heinrich Ritter — que adotou o nome Henrique Ritter no Brasil — deixou importante legado para o ramo cervejeiro. Seus aprendizes, incluindo vários familiares, fundaram grandes fábricas. Um filho, Henrique Ritter, abriu cervejaria em Porto Alegre, e outro, Carlos Ritter, fundou uma indústria em Pelotas. Casados com suas enteadas, Guilherme Becker foi fundador da Cervejaria Becker (depois Cervejaria Sassen), na Capital, e Anton Klinger criou uma fábrica de cerveja em Rio Grande.

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Com participação de seus descendentes, em 1924, a união das cervejarias Bopp, Sassen e Ritter deu origem à Cervejaria Continental, a maior do Estado, posteriormente comprada pela Brahma.

A antiga casa comercial em Linha Nova, hoje denominada Heimathaus, é ocupada pela Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento. Ela foi reformada, assim como o prédio onde era fabricada a cerveja. A visitação gratuita pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Nos finais de semana, é possível agendar a visita pelo telefone (51) 99818-4475.

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Em 2017, foi sancionada a lei estadual que declara Linha Nova o "Berço das Cervejarias no Estado do Rio Grande do Sul".

Cervejaria foi a primeira do RS?

O grande mérito de Georg Heinrich Ritter foi a formação de cervejeiros. A pequena fábrica de Linha Nova, ao lado da casa comercial da família, foi o berço de grandes cervejarias do final do século 19 e início do século 20.

Não é possível afirmar que tenha sido a primeira cervejaria do Rio Grande do Sul, nem caseira nem comercial. A falta de registros impede a comparação com outras fábricas da metade do século 19. Ritter chegou, em 1846, a uma colônia rural. Quando começou a fazer cerveja em casa? Quando passou a fabricar a bebida para a venda? Essas perguntas ainda precisam de respostas. Em uma placa junto ao prédio em Linha Nova, a prefeitura informa que a cervejaria seria de 1864.

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Outras cervejarias já operavam na época da chegada do imigrante Ritter. Em relatório do presidente da província, em 1849, é citada uma única cervejaria em operação no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Uma propaganda da fábrica pelotense J. J. Silva, de cervejas "branca e preta" e de vinagre, foi publicada em 1852 pelo jornal O Rio-Grandense.

Em censo realizado entre 1847 e 1849 na colônia de São Leopoldo, foi mencionado apenas um cervejeiro: João Ludovico Voges, na Feitoria. O médico e viajante Robert Avé-Lallemant, em visita à colônia alemã em 1858, escreveu que seis cervejarias operavam em São Leopoldo, sem indicar as localizações.