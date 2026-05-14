Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Cidade do RS preserva histórica cervejaria do século 19

Georg Heinrich Ritter deixou grande legado para indústria de cerveja

Leandro Staudt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS