Alhambra: a história da arena de touradas de Porto Alegre

Uma grande arena de touradas foi construída nos anos 1930 na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. O Anfiteatro Alhambra, que também recebeu circos e lutas, ficava onde está hoje o lago do Parque da Redenção.

O empreendimento foi inaugurado no final de 1932 pela firma Vicente Rodriguez & Cia. Toureiros espanhóis foram contratados para a estreia. O jornal A Federação noticiou que a capacidade chegava a 8 mil pessoas nas arquibancadas montadas no Campo da Redenção.

Em março de 1934, ocorreu uma tourada cômica com a trupe dos toureiros Carlitos, La Madre Loca, El Criado Tonto, Don Fernando e El Cocinero. Quatro touros foram buscados em Palmares do Sul. Um dos animais ficou reservado para amadores, que disputaram um prêmio.

Devido aos maus-tratos aos animais, as touradas foram proibidas no Brasil em julho de 1934 por decreto do presidente Getúlio Vargas. Posteriormente, o Anfiteatro Alhambra permaneceu aberto apenas para outras atividades.

Em setembro, por exemplo, estreou o Circo Irmãos Rivero, que chegou com artistas e animais como leões, cavalos, macacos e cachorros adestrados. No mês seguinte, o local recebeu Oswaldo Gracie para apresentações de jiu-jítsu.

No final de 1934, arrendado, o espaço teve o nome alterado para Estádio Farroupilha, voltado ao pugilismo. A arena já estava com os dias contados, porque precisava ser demolida para a escavação do lago construído antes da Exposição do Centenário Farroupilha, realizada em 1935.

O Alhambra não foi o primeiro espaço destinado às touradas em Porto Alegre. No fim do século 19, a cidade ganhou a Praça de Touros, também chamada de Circo de Touros. A construção de madeira ficava na região onde hoje está o Parque da Redenção, junto à Avenida João Pessoa, na altura da Rua da República.

Veja tourada em Porto Alegre em 1934