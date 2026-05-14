Alfândega: onde ficava o prédio que deu nome à popular praça de Porto Alegre

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A Praça da Alfândega, ponto histórico de Porto Alegre, já foi Praça da Quitanda. O nome mudou em função de um prédio em estilo colonial construído na década de 1820. Encarregada de cobrar impostos das cargas no porto, a Alfândega ficava junto a um trapiche no Guaíba.

Criada em 1804 por determinação de Dom João VI, a Alfândega de Porto Alegre teve como primeiro administrador José Feliciano Fernandes Pinheiro, futuro Visconde de São Leopoldo, responsável por organizar a fiscalização portuária em uma cidade que começava a crescer. Nos primeiros anos, a repartição funcionou em uma casa alugada na Rua da Praia, junto à Praça da Quitanda, onde negros montavam suas bancas para venda de alimentos.

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Para viabilizar a operação portuária, o governador da capitania, Paulo Gama, ordenou a construção de uma ponte sobre o rio, que chegava até a praça. Em 1806, foi concluído o trapiche, uma estrutura de madeira com duas escadas laterais, destinadas ao embarque e desembarque de pequenas embarcações. Uma pequena casa foi montada na ponta. Guindastes ajudaram na movimentação de cargas. Considerando o mapa atual da cidade, o trapiche ficava na Avenida Sepúlveda, entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos.

As pessoas escravizadas não eram apenas a principal força de trabalho, alugadas para os serviços pesados de carga e descarga nos navios, mas também figuravam como mercadoria tributada. Em 1810, as maiores arrecadações de Porto Alegre e Rio Grande vinham de sal, fumo em rolo, açúcar, escravizados e aguardente. Em 1811, o imposto sobre a chegada de pessoas escravizadas liderou a arrecadação.

Casarão colonial

No livro Alfândega de Porto Alegre: 200 anos de história (Sindireceita, 2007), Márcio Ezequiel conta que a sede própria começou a ser erguida em 1819, em frente ao trapiche, separada apenas pelo traçado da atual Rua Sete de Setembro.

O viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, de passagem pela cidade em 1820, descreveu o prédio em construção como pesado e rústico. Ao retornar no ano seguinte, notou que a estrutura de "mau gosto" havia sido demolida para dar lugar a um projeto melhor. A nova sede, em estilo colonial e com apenas um pavimento, foi concluída em 1824, apresentando janelões e uma porta central voltada para a Rua da Praia, com os fundos para o rio.

Em função da construção, o nome foi trocado para Praça da Alfândega. Considerando o cenário de hoje, o prédio ficava entre a Rua Sete de Setembro (trecho incorporado à praça) e a estátua do General Osório. Originalmente, a praça era uma área menor, limitada entre o prédio da Alfândega e a Rua da Praia.

Em 1865, a Princesa Isabel registrou em seu diário que a Alfândega já operava em um sobrado particular, no terreno onde fica hoje o Banrisul. O antigo prédio servia apenas como depósito.

A mudança definitiva veio com o século 20 e o projeto do novo porto. O velho barracão foi demolido em 1912. Com o aterro para a construção do Cais Mauá, a cidade mudou completamente.

Uma nova sede própria para a Alfândega começou a ser construída na área aterrada em 1911, na Avenida Sepúlveda, mas as obras se arrastaram por décadas, sendo finalizadas apenas em 1933.

Casarão da Alfândega visto da janela de prédio da Rua da Praia, a Rua dos Andradas. Reprodução / Acervo Família Krahe

Senador Florêncio

Oficialmente, por quase um século, a praça teve outro nome: Senador Florêncio. Em 1883, a Câmara Municipal fez a homenagem ao político gaúcho Florêncio Carlos Abreu e Silva. O nome antigo continuou na boca do povo.

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Em 1979, a Câmara Municipal unificou as praças Senador Florêncio e Barão do Rio Branco, incorporando parte da Rua Sete de Setembro. Os vereadores devolveram ao local o nome Praça da Alfândega.