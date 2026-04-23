Velha Assembleia Legislativa: veja a foto mais antiga de Porto Alegre

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Uma fotografia da Rua Duque de Caxias é a mais antiga preservada em Porto Alegre. A imagem faz parte do grande acervo do médico e pesquisador Ronaldo Bastos, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS). Ela mostra o prédio da Assembleia Legislativa, atualmente ocupado pelo Memorial do Legislativo, e o Palácio de Barro, antiga sede do governo do Rio Grande do Sul.

Em 1980, o pesquisador arrematou em leilão o acervo do artista plástico gaúcho João Faria Vianna. Entre centenas de livros, gravuras e mais de 4 mil fotografias, estava a imagem, feita pelo fotógrafo Luiz Terragno entre 1855 e 1858. O prédio colonial, posteriormente ampliado, foi a primeira sede da Assembleia Legislativa. A imagem também revela um desnível que existia na Rua Duque de Caxias em relação à Praça da Matriz.

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Num primeiro momento, a fotografia foi guardada e devidamente acondicionada para interromper o processo de degradação.

— Nos anos 2000, com o advento de ferramentas digitais cada vez mais precisas e sofisticadas, aliadas ao processo de digitalização em grandes formatos, foi possível iniciar um processo de restauração da raríssima imagem. Esse trabalho foi concluído em 2024, ainda sem o uso de ferramentas de IA — explica Bastos.

Em conversa com Miguel Frederico do Espírito Santo, presidente do IHGRGS, o pesquisador acertou a doação da foto ao Memorial do Legislativo. Um painel de 98 centímetros por 59 centímetros, em papel plastificado fosco e impermeável, foi entregue no ano passado.

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A Assembleia Legislativa decidiu emoldurar a imagem e promover sua entronização em cerimônia oficial no dia 27 de abril, às 11h, no prédio da Rua Duque de Caxias, que é o mais antigo da cidade.

Casa Rosada

A Casa Rosada, hoje sede do Memorial do Legislativo, foi erguida pelos primeiros moradores. Com apenas um pavimento, a obra em estilo colonial ficou pronta em 1790. A casa sediou inicialmente a Provedoria Real da Fazenda, responsável pela arrecadação de impostos da capitania.

Porto Alegre era a capital desde 1773, quando começaram as obras. No topo da colina, o prédio ficava alinhado ao palácio do governo e à Igreja Matriz, com vista privilegiada. O imóvel abrigou diversos órgãos públicos: Casa da Junta, Câmara Municipal, cadeia e Conselho Geral da Província.

Quando foi criada a Assembleia Legislativa Provincial, em 1835, os parlamentares passaram a ocupar o prédio. A reforma mais significativa ocorreu em 1860, com construção do segundo pavimento e a fachada alterada para o estilo neoclássico. A Casa Rosada foi sede do parlamento gaúcho até 1967.

Ao lado do Palácio Piratini, o casarão permaneceu fechado por alguns anos, voltando a ser utilizado por órgãos públicos a partir de 1980. A Assembleia Legislativa retomou a posse em 2004, realizando uma ampla reforma. O restauro preservou a fachada, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae). Um subsolo foi construído para guardar o acervo.

O Memorial do Legislativo foi inaugurado em 30 de junho de 2010.

Como visitar o Memorial do Legislativo

Endereço: Rua Duque de Caxias, 1029 - Porto Alegre

Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30 e das 13h30 às 18h30

Entrada gratuita