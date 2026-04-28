Três Meninas: a origem do nome de estrada na zona sul de Porto Alegre

Casa onde moraram as três meninas na Zona Sul. Reprodução / Acervo Cristiano Ignácio da Silveira Goulart

A Estrada das Três Meninas fica entre os bairros Belém Velho e Vila Nova, em Porto Alegre. O antigo caminho de carretas liga as estradas Costa Gama e Cristiano Kraemer. Uma dúvida frequente entre os moradores da região é sobre a origem do nome: quem eram as três meninas?

Em busca da resposta, conversei com o pesquisador Cristiano Ignácio da Silveira Goulart, tetraneto de uma das gurias desta história. No passado, a Zona Sul era uma região totalmente rural. Em 1797, Antônio Pereira Machado saiu de Mostardas e comprou uma parte da sesmaria São Gonçalo, de Thereza Maria Moreira de Jesus, viúva de José Machado da Silva. Ela era filha do sesmeiro Dionísio Rodrigues Mendes.

Leia Mais Luzes vermelhas para ajuste dos relógios: saiba como era informada a hora certa em Porto Alegre

Antônio, a esposa e os 11 filhos moraram onde hoje fica o espaço de eventos Alto da Capela, na Estrada Costa Gama. Depois da morte do patriarca, o filho Serafim Antônio Pereira comprou partes dos irmãos e ficou com cerca de 60% da propriedade.

Serafim morou com a família na sede da fazenda, a poucos metros do início de uma estrada que servia como caminho para a Cavalhada. Ele e a esposa, Delfina Clara de Jesus, tiveram cinco filhas e três filhos.

O nome Estrada das Três Meninas estaria relacionado às três primeiras filhas do casal: Delfina Maria Antônia Pereira, nascida em 1821; Carmélia Antônia Pereira, em 1822; e Cecília Antônia Pereira, em 1830.

— Este relato vem sendo contado na família por gerações. Em minhas pesquisas, nunca encontrei registros oficiais — explica Goulart.

Estrada das Três Meninas liga as estradas Costa Gama e Cristiano Kraemer. Alcir José Mello Pistoia / Arquivo Pessoal

Não há registro fotográfico das três irmãs que deram nome à estrada. O pesquisador guarda a imagem da casa onde a família morava. A residência já não existe mais. No espaço de eventos, é preservada uma figueira do tempo das meninas.