Três Meninas: a origem do nome de estrada na zona sul de Porto Alegre

A Estrada das Três Meninas fica entre os bairros Belém Velho e Vila Nova, em Porto Alegre. O antigo caminho de carretas liga as estradas Costa Gama e Cristiano Kraemer. Uma dúvida frequente entre os moradores da região é sobre a origem do nome: quem eram as três meninas?
Em busca da resposta, conversei com o pesquisador Cristiano Ignácio da Silveira Goulart, tetraneto de uma das gurias desta história. No passado, a Zona Sul era uma região totalmente rural. Em 1797, Antônio Pereira Machado saiu de Mostardas e comprou uma parte da sesmaria São Gonçalo, de Thereza Maria Moreira de Jesus, viúva de José Machado da Silva. Ela era filha do sesmeiro Dionísio Rodrigues Mendes.
Antônio, a esposa e os 11 filhos moraram onde hoje fica o espaço de eventos Alto da Capela, na Estrada Costa Gama. Depois da morte do patriarca, o filho Serafim Antônio Pereira comprou partes dos irmãos e ficou com cerca de 60% da propriedade.
Serafim morou com a família na sede da fazenda, a poucos metros do início de uma estrada que servia como caminho para a Cavalhada. Ele e a esposa, Delfina Clara de Jesus, tiveram cinco filhas e três filhos.
O nome Estrada das Três Meninas estaria relacionado às três primeiras filhas do casal: Delfina Maria Antônia Pereira, nascida em 1821; Carmélia Antônia Pereira, em 1822; e Cecília Antônia Pereira, em 1830.
— Este relato vem sendo contado na família por gerações. Em minhas pesquisas, nunca encontrei registros oficiais — explica Goulart.
Não há registro fotográfico das três irmãs que deram nome à estrada. O pesquisador guarda a imagem da casa onde a família morava. A residência já não existe mais. No espaço de eventos, é preservada uma figueira do tempo das meninas.