Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Três Meninas: a origem do nome de estrada na zona sul de Porto Alegre

Tetraneto de uma das gurias conta a história do século 19

Leandro Staudt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS