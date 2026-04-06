"Senhores da guerra": a milícia que defendeu a fronteira e moldou a sociedade do RS

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A Guarda Nacional foi fundamental na defesa das fronteiras, na organização social, na administração e na política no Rio Grande do Sul. Criada em 1831, a milícia definia quem podia portar armas, quem comandava e quem obedecia. Ela foi uma alternativa mais barata ao Império do que a formação de um exército permanente.

Cidadãos ricos e pobres fizeram parte da organização, encarregada de defender a Constituição, a liberdade, a independência e a integridade do Brasil. Recrutava homens livres e libertos, com renda mínima, para proteger fronteiras e a costa. Em sua estrutura, surgiram figuras que lideraram guerras e a administração nas províncias.

A história destes "senhores da guerra" é tema do livro O sustentáculo do Império, do historiador gaúcho Miquéias H. Mügge. A obra, já publicada em português, será lançada no dia 8 de abril na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.

A Guarda Nacional era ligada ao Ministério da Justiça, e não ao Ministério da Guerra, como o Exército. Os integrantes também atuaram como força policial improvisada em vários momentos. De 1831 a 1873, cada lugarejo do Brasil foi organizado em comandos superiores. Localidades passaram a ser administradas por coronéis comandantes superiores.

O pesquisador revela que parte significativa da população masculina — em torno de 30% dos homens adultos — participava da Guarda Nacional como soldados ou oficiais e, portanto, também podia votar nas eleições primárias. A instituição reforçou, na sociedade, a lógica da obediência. Ser membro significava estar acima daqueles que não eram guardas. Ser oficial significava estar acima dos praças. No topo, os comandantes superiores tornaram-se figuras centrais da política local.

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— Essa arquitetura institucional organizava o cotidiano, dividindo a sociedade entre quem podia transitar, quem podia trabalhar, quem podia se agrupar à noite e quem podia ser preso. A ordem era produzida por homens armados cuja autoridade derivava de redes locais de poder, da política provincial e, claro, de suas relações com o governo central — explica Mügge.

Em nenhum lugar a Guarda Nacional foi tão presente na sociedade quanto no Rio Grande do Sul, onde se tornou a espinha dorsal da administração militar. A província viveu sob um regime de "paz armada", marcado por guerras civis, disputas de fronteira e mobilizações constantes. Conflitos como a Guerra dos Farrapos e a Guerra do Paraguai dependiam quase inteiramente da capacidade de comandantes regionais de recrutar soldados em suas comunidades.

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Entre os comandantes da Guarda Nacional no Rio Grande do Sul estiveram figuras como Bento Gonçalves, Bento Manoel Ribeiro e Luiz Manoel de Lima e Silva. O historiador conclui que a milícia mostra que instituições apresentadas como instrumentos de participação e defesa podem, na prática, reforçar desigualdades, fragmentar a sociedade e transformar a violência em rotina administrativa.