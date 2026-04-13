O projeto que mudaria o mapa de Porto Alegre: Hospital de Clínicas no lugar do Parque da Redenção

Se um projeto dos anos 1930 tivesse saído do papel, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e o Parque da Redenção estariam em locais invertidos. O plano do governo de Getúlio Vargas mudaria o desenvolvimento urbano de parte da cidade, em especial dos bairros Bom Fim, Santana, Farroupilha, Santa Cecília e Rio Branco.

A jornalista Elisa Kopplin Ferraretto, coordenadora do projeto Memória HCPA, enviou ao Almanaque Gaúcho um resgate histórico sobre os locais analisados para a construção do complexo de saúde. Em 1936, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, anunciou que a Faculdade de Medicina — então integrada à Universidade de Porto Alegre — teria um hospital de ensino.

Técnicos desembarcaram na capital gaúcha para definir o local e elaborar o projeto arquitetônico. Eles apresentaram uma ideia arrojada: o futuro Hospital de Clínicas integraria a Cidade Universitária, uma extensa área que comportaria outros 18 prédios, incluindo faculdades, escolas, laboratórios, biblioteca, anfiteatros e conservatório de música. Também teria um complexo de educação física, com estádio e piscina olímpica.

Qual área seria perfeita para o projeto? O Parque Farroupilha, o popular Parque da Redenção, que havia passado por melhorias para a grande exposição do centenário da Revolução Farroupilha. Pelo plano, a área de lazer dos porto-alegrenses seria transferida para um descampado próximo, onde hoje está o HCPA. No local, antigamente conhecido como Campo das Carretas, ficava um campo de polo. O projeto também previa a supressão de trecho da Avenida Venâncio Aires e a demolição da Igreja do Divino Espírito Santo, na Avenida José Bonifácio.

Em função da forte reação contrária da sociedade, a Cidade Universitária ficou no papel. O governo passou, então, a procurar outros locais para a construção de um centro médico, que teria como núcleo o hospital de ensino.

Uma das áreas analisadas ficava nos fundos da Faculdade de Medicina, na Rua Sarmento Leite. Outra era na Chácara Bastian, no bairro Partenon. Um terceiro local cogitado ficava entre a Avenida Teresópolis (atual Avenida Carlos Barbosa) e a Rua José de Alencar, onde mais tarde seria construído o Estádio Olímpico.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre nos anos 1970. Reprodução / Acervo Memória HCPA

Depois de muita discussão, o local escolhido foi o campo de polo, junto à Estrada Caminho do Meio (Avenida Protásio Alves). Em 1940, o terreno foi comprado pelo governo do Estado e transferido para a União.