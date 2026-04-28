"Momento drástico para o povo guarani": cacique conta versão indígena sobre a história das Missões

Os guaranis estão na base da formação do gaúcho. O segundo episódio da temporada do programa Aconteceu no RS apresenta a versão da história contada por um cacique sobre os 400 anos das Missões. O entrevistado é Eloir de Oliveira, o Verá Xondaro (Brilho do Relâmpago, em guarani), líder de aldeia em Viamão, professor da rede estadual de ensino e presidente do Conselho Estadual de Articulação do Povo Guarani no Rio Grande do Sul.

Ele faz uma avaliação crítica das reduções jesuíticas, com base nos relatos que ouvia de avós e bisavós. Os guaranis têm a tradição de transmitir histórias oralmente, de geração em geração. O convidado também fala do presente e do passado do seu povo, da espiritualidade e das tradições.

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Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 65 aldeias guaranis, somando pouco mais de 4,1 mil pessoas. A luta contemporânea foca na demarcação de terras. Para o cacique, a preservação da língua é a principal ferramenta de resistência. Nas escolas das aldeias, as crianças aprendem o idioma nativo como primeira língua, mantendo viva uma identidade que sobreviveu a séculos de transformações.

400 anos das Missões

Em 3 de maio de 1626, o padre jesuíta Roque Gonzales fundou a redução de São Nicolau, a primeira das 18 formadas na primeira fase das Missões no atual território gaúcho. O objetivo era reunir os povos nativos, que viviam dispersos, em centros urbanos organizados para o ensino de letras, números, ofícios e da doutrina cristã.

O contato inicial entre europeus e indígenas foi marcado por profundos desafios culturais. Gerou conflitos, já que nem todos os indígenas aceitaram o processo.

A primeira fase durou até 1639, quando padres e indígenas migraram para o lado direito do Rio Uruguai, atual território argentino, devido aos violentos ataques dos bandeirantes paulistas. O retorno só ocorreu em 1682, dando início ao período dos Sete Povos das Missões, com a fundação de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

Os jesuítas foram expulsos em 1768, mas permaneceram os guaranis já cristianizados, base importante na formação do povo gaúcho no Rio Grande do Sul.

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Aconteceu no RS

Você poderá ouvir o Aconteceu no RS na Rádio Gaúcha nas noites de sábado. O horário depende das jornadas esportivas. Novos episódios estarão disponíveis às segundas-feiras, ao meio-dia, no YouTube de GZH.