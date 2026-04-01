Luzes vermelhas para ajuste dos relógios: saiba como era informada a hora certa em Porto Alegre

Ler resumo

No início do século 20, Porto Alegre ganhou um moderno sistema de comunicação da hora certa. Uma luz vermelha no topo de prédios informava o horário para o ajuste dos relógios dos moradores. O serviço era prestado pelo Instituto Astronômico e Meteorológico, vinculado à Escola de Engenharia.

O jornal A Federação noticiou, em 19 de novembro de 1912, que o serviço da "hora local" havia sido estabelecido “definitivamente” na noite anterior. A lâmpada ficava na cúpula do Ginásio Júlio de Castilhos, belo palácio localizado na Avenida João Pessoa, ao lado da Escola de Engenharia. O prédio era o mais alto da região, podendo ser visto de pontos distantes.

Leia Mais Construída em área rural, a faculdade da UFRGS que deu nome a bairro de Porto Alegre

O sistema funcionava todos os dias. A lâmpada vermelha era acesa às 19h55 e apagada, pontualmente, às 20h. Na época, os moradores ainda não contavam com a informação da hora por meios de comunicação como o rádio e a televisão.

O primeiro ponto de divulgação da hora certa ficava a poucos metros da sede do Instituto Astronômico e Meteorológico, inaugurado em 1908 para produzir trabalhos astronômicos, físicos e geodésicos, além da previsão do tempo e da hora certa. O prédio foi projetado pelo engenheiro e arquiteto Manoel Itaqui, que viajou à Argentina para conhecer outros observatórios.

Posteriormente, foi instalado um sinal no alto da Intendência — o Paço Municipal —, ao lado do Mercado Público, atendendo a região comercial e o porto. Outras lâmpadas foram colocadas no topo do prédio da Confeitaria Rocco, na esquina das ruas Riachuelo e Dr. Flores, e na Casa Masson, na Rua dos Andradas.

Leia Mais Fundada por faculdade em 1900, a história de tradicional escola estadual do RS

A hora certa passou a ser informada também pela manhã, com a luz acesa às 7h55 e apagada, pontualmente, às 8h. O instituto ainda fornecia o horário por telefone, atendendo ligações de todo o Estado.

O Museu Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que ocupa o prédio do antigo instituto, preserva a sala e os equipamentos do serviço da hora certa. A construção foi concebida seguindo as coordenadas geográficas. Com abertura do teto e das laterais em um ângulo de 180 graus, a equipe observava as estrelas à noite. A partir dessa posição, o astrônomo conseguia ajustar com precisão os relógios da sala.

Em visita ao observatório, no campus central da UFRGS, fui recepcionado pelo diretor, Gabriel Soares, e pela técnica Cidara Loguercio Souza. Eles apresentaram objetos usados no serviço da hora certa, como a Luneta Meridiana Gautier, o Cronógrafo Registrador Gautier e o relógio de pêndulo fabricado em 1907 por Charles Joseph, relojoeiro do Observatório de Paris. A Sala Meridiana, no segundo andar, possuía seis relógios para calibração, medição e manutenção da hora, adquiridos de fabricantes da França, Alemanha e Suíça.

Leia Mais Com abrigos antiaéreos e blecaute, a preparação de Porto Alegre para ataques na Segunda Guerra Mundial

Entre 1958 e 1990, o observatório forneceu o sinal horário mais preciso do Estado, de hora em hora, por meio da Rádio da Universidade. Com a evolução tecnológica, o serviço acabou desativado.

Hoje, a hora oficial no Brasil é determinada pelo Observatório Nacional, no Rio de Janeiro.

Visitação

O Museu Observatório Astronômico da UFRGS (Avenida Osvaldo Aranha, 99) oferece visitas guiadas gratuitas às terças e quintas-feiras, às 18h e às 20h, e às quartas-feiras, às 14h, 16h, 18h e 20h.

Balão da hora certa