Lembrança de uma fábrica dos guris do Pão dos Pobres

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O Pão dos Pobres restaurou uma área especial do prédio no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O projeto de restauração das fachadas internas concluiu o trabalho no piso de ladrilhos hidráulicos, produzidos há quase cem anos dentro da própria instituição.

Uma fábrica de mosaicos funcionou no complexo até a década de 1940. Com 130 anos, a Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio é historicamente dedicada ao ensino profissionalizante.

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O arquiteto responsável pelo gerenciamento da obra, Lucas Volpatto, do Studio 1 Arquitetura, explica que o restauro do piso do corredor de arcos incluiu limpeza de conservação e manutenção, além da substituição pontual de peças.

A Oficina de Mosaicos ficava no terreno hoje ocupado pelo Colégio La Salle Pão dos Pobres. A fábrica barateou os custos da obra, além de fornecer produção para clientes externos.

— Tudo indica que a oficina foi criada durante as obras do grande edifício projetado por José Lutzenberger, em 1925 — explica o historiador Pedro Meirelles.

Na revisão e ampliação do projeto, em 1929, Lutzenberger incluiu um novo pavilhão que deveria ser ocupado por um liceu (instituição de ensino), formado com doações de Luiz Lara da Fontoura Palmeiro e Maria Luiza Carvalho Palmeiro. O casal deixou em testamento uma grande quantia destinada ao "ensino e aprendizagem dos órfãos".

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Juntamente com a Oficina de Mosaicos, funcionaram no Liceu de Artes e Ofícios Luiz Palmeiro atividades de marcenaria, funilaria, tipografia e sapataria.

A fábrica de mosaicos, sob administração do artífice Ernesto Paensens, forneceu produtos para diversas igrejas, escolas e repartições públicas. Funcionou continuamente entre o final dos anos 1920 e 1943, quando foi fechada devido à dificuldade de obtenção de cimento durante a Segunda Guerra Mundial e aos riscos que o trabalho oferecia aos órfãos.

O projeto Um Pão para partilhar: Restauração das fachadas internas da Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura/Pró-Cultura RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com patrocínio de Vero, Sulgás, Grupo Equatorial, Vitlog Transportes e Cia Zaffari. A captação de patrocínio é de Cecília Muccillo Daudt (Práxis Gestão de Projetos), e a gestão do projeto está a cargo da Cult Assessoria e Projetos Culturais.

Novo prédio do Pão dos Pobres em 1930. Reprodução / Revista do Globo

Pão dos Pobres

O Pão dos Pobres está situado em uma área onde viveu uma das famílias mais ricas de Porto Alegre no século 19. O palacete de João Baptista da Silva Pereira e Maria Emília da Silva Pereira, o barão e a baronesa de Gravataí, ficava às margens do Guaíba.

A primeira menção documentada ao palacete é de 1845. Encerrada a Revolução Farroupilha, o imperador Dom Pedro II veio a Porto Alegre, acompanhado de grande comitiva. Segundo o jornal O Imparcial, “na magnífica e elegantemente ornada casa do Sr. Comendador João Baptista da Silva Pereira” ficaram hospedados o chefe de esquadra John Pascoe Greenfell e seus oficiais.

O comendador fez fortuna no comércio, inclusive de escravizados. Morreu em 1853, um ano depois de receber o título de barão. Com o falecimento do marido, a baronesa ficou com a chácara. Em 1879, teria loteado parte das terras herdadas, permitindo à Câmara Municipal a abertura de ruas. A casa foi alugada, abrigando a Escola de Infantaria e Cavalaria e a Enfermaria Militar. A baronesa morreu em 1888.

Os herdeiros continuaram alugando o imóvel até 1895, quando foi adquirido pelos barões de Nonoai, que provavelmente nunca residiram no casarão. Um incêndio o destruiu completamente em 1899.

Poucos meses depois, o cônego José Marcellino de Souza Bitencourt assinou a escritura de compra do terreno para implantar o Abrigo das Famílias Pobres e Honestas, antigo nome do Pão dos Pobres. Ele é o fundador da instituição, criada em 1895. Inicialmente, oferecia esmolas, pão bento e roupas a pessoas em situação de necessidade na catedral.

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