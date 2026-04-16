Kerb celebra bicentenário da colonização alemã e dos luteranos no Litoral Norte

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A comunidade luterana comemora os 200 anos de presença no Litoral Norte. A história da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Vale Três Forquilhas, com sede em Itati, está diretamente ligada ao projeto de colonização por famílias alemãs na região. Em 17 de novembro de 1826, 422 colonos chegaram a Torres.

Os alemães foram divididos entre católicos e protestantes. Acompanhados do pastor Carlos Leopoldo Voges, em 1827, os luteranos foram encaminhados para as terras no entorno do Rio Três Forquilhas. Eles fundaram os atuais municípios de Itati e Três Forquilhas.

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Junto à casa do pastor, foram criadas a escola e a igreja, duas instituições que deram suporte e organizaram a vida dos colonos. Após a morte de Voges, em 1893, a paróquia recebeu outros pastores alemães.

— Alguns estranharam o "abrasileiramento" da comunidade. Vindos diretamente da Alemanha, tiveram dificuldade de se relacionar com as famílias que muito rapidamente estabeleceram vínculos com pessoas de outras origens, como indígenas, afrodescendentes, portugueses, açorianos, italianos e poloneses, entre outros — explica o historiador Marcos Antônio Witt.

Na metade do século 20, chegou o jovem Augusto Ernesto Kunert, que reorganizou a paróquia após os anos traumáticos da Segunda Guerra Mundial. Além de Kunert, são muito lembrados também na comunidade os pastores Ernesto Fischer e Elio Eugenio Müller.

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A torre do templo foi construída na década de 1920. Em 1966, ocorreu uma importante ampliação.

Torre do templo foi inaugurada em 1927. Reprodução / Elio E. Müller

Kerb

No próximo domingo (19), ocorrerá o Kerb alusivo aos 200 anos da colonização alemã e da presença luterana no Litoral Norte. O evento será realizado na sede da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Vale Três Forquilhas, no centro de Itati.

A festa inicia com culto, às 9h, momento em que será rememorada a história da imigração no Vale do Rio Três Forquilhas por protestantes, vinculados à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).

Após o culto, haverá programação festiva com a banda Orquestra La Montanara; Grupo de Danças Folclóricas Alemãs, de Estrela; e humorista Sofrida. Além disso, um almoço com comida típica da colônia espera os visitantes.

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No evento, será lançado o livro Deus faz a ponte; a fé, a travessia: o Bicentenário da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana no Vale do Rio Três Forquilhas (1826-2026), organizado pelos pastores Leonídio Gaede, Oneide Bobsin e Rodrigo Gustavo de Lima, e pelo historiador Marcos Antônio Witt, publicado pela Editora Oikos.