Construído na beira do Guaíba, a história do Parque Gigante

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Na beira do Guaíba, em Porto Alegre, o Parque Gigante é um espaço de lazer dos colorados. Concebido em 1979, passou a oferecer mais do que futebol aos sócios do Sport Club Internacional. A área foi inaugurada em 20 de janeiro de 1983.

Inicialmente, o espaço contava com quatro piscinas com bar, lancheria, restaurante e brinquedos infantis. Em Zero Hora, o colunista Cid Pinheiro Cabral saudou a entrega da primeira parte do Parque Náutico, denominação original. Ele relatou que um grande público foi ao local para participar da cerimônia, muitos curiosos com a anunciada competição inaugural das piscinas entre o presidente do clube, Arthur Dallegrave, e o presidente da comissão de obras, Pedro Guss. Como a água estava fria, eles trocaram o mergulho por um coquetel.

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No primeiro fim de semana após a abertura, o Inter venceu o Colorado, do Paraná, por 2 a 0, pela Taça Ouro. Naquele domingo, o clube preparou uma ampla programação para atrair o torcedor, incluindo brincadeiras para as crianças nas novas piscinas.

Com uma área de 13 hectares, o Parque Gigante tem hoje salões de festas, quiosques com churrasqueiras, brinquedos infantis, piscinas e quadras de tênis e futebol. A poucos metros do Estádio Beira-Rio, fica lotado de torcedores no aquecimento para os jogos do Inter.

O espaço de lazer foi construído, assim como o estádio, em uma área de aterro do Guaíba.

Em 1992, o Parque Gigante foi batizado com o nome de Ephraim Pinheiro Cabral, homenageando o ex-presidente do clube, autor do projeto de doação do terreno.

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Fundação do Inter

O Sport Club Internacional foi fundado em um domingo, em 4 de abril de 1909. O capitão do novo time foi José Eduardo Poppe, que tinha a responsabilidade dos atuais técnicos. Henrique Poppe Leão foi escolhido o orador. O terceiro dos irmãos Poppe era Luiz Madeira.

O primeiro presidente foi João Leopoldo Seferin. O local para o ato de fundação foi o porão da casa da família Seferin, na Avenida João Pessoa.

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