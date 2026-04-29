Guaraná Polar: lembrança do refrigerante feito no RS

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O Guaraná Frisante Polar já foi o preferido de muitos gaúchos. Fora de produção desde os anos 1990, ficou na memória afetiva como lembrança das festas familiares no passado. A bebida era fabricada pela Cervejaria Polar, em Estrela, no Vale do Taquari.

O pesquisador e escritor Airton Engster dos Santos conta que o guaraná foi lançado em 1962, no cinquentenário da fábrica. Em meio às comemorações e no auge da empresa, o refrigerante conquistou rapidamente o público. Seu sabor diferenciado, descrito por muitos como mais suave e refrescante, caiu no gosto popular e atravessou gerações.

— Naquele período, a Polar já demonstrava força no setor de bebidas em geral. Além do Guaraná Frisante, eram produzidos outros refrigerantes, compondo um portfólio que atendia famílias inteiras, das crianças aos adultos — lembra o pesquisador de Estrela.

A história da Polar começou em 1912, com a fundação da Sociedade em Comandita Júlio Diehl & Cia. Terrenos foram adquiridos às margens do Rio Taquari. A empresa foi oficialmente registrada em 1914. A cerveja Aurora foi uma das primeiras marcas.

Nos primeiros tempos, a produção utilizava água do rio. Em 1925, foi aberto um poço artesiano, de onde jorrou a água que daria fama à cerveja e aos refrigerantes da cidade.

Com o tempo, a cervejaria mudou de donos e de nome. A firma Kortz, Dexheimer & Cia foi sucedida por Luiz I. Mussnich. Após o falecimento do proprietário, em 1935, passou a se chamar Viúva Luiz I. Mussnich.

Em 1945, quando já utilizava a razão social Cervejaria Estrela, a empresa foi adquirida por um grupo de empresários de Santa Cruz do Sul, liderado por Jean Hanquet. Os novos proprietários a renomearam como Cervejaria Polar S.A., criando a marca de cerveja e chope Polar.

A matriz ficou em Santa Cruz do Sul, mas a produção permaneceu em Estrela. A fábrica produzia tanto refrigerantes quanto cervejas.

Em 1972, a cervejaria gaúcha foi adquirida pela Companhia Antarctica Paulista. O Guaraná Frisante Polar deixou de ser produzido em Estrela em 1994. A empresa passou a priorizar o Guaraná Antarctica.

Após quase três décadas sob controle paulista, a Antarctica se fundiu com a Brahma, formando a Ambev. Em um processo gradual de esvaziamento da fábrica de Estrela, a operação foi encerrada em 2006. A cerveja Polar foi mantida no mercado, mas o guaraná é hoje apenas lembrança.