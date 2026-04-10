Construído em área aterrada no Guaíba, a história do palácio de Porto Alegre que completa 125 anos

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O Paço dos Açorianos, o Paço Municipal, foi construído em uma área aterrada do Guaíba, ao lado do Mercado Público de Porto Alegre. Por 121 anos, abrigou o gabinete dos prefeitos e intendentes. O belo prédio, com obras de arte na fachada, é hoje sede do Museu de Arte do Paço (Mapa), mantido pela Secretaria Municipal da Cultura.

As obras do prédio foram iniciadas em 1898, no governo do intendente José Montaury, que administrou a cidade por 27 anos. O palácio foi erguido no local onde ficava a Doca do Carvão. A cidade avançava sobre as águas do rio.

Doca do Carvão ficava ao lado do Mercado Público, em área ocupada hoje pela Avenida Borges de Medeiros e o Paço Municipal. Virgilio Calegari / Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo

Em estilo eclético, o projeto do arquiteto italiano João Antônio Luiz Carrara Colfosco, radicado no Estado, foi escolhido por determinação de Júlio de Castilhos, presidente do Estado. O engenheiro Oscar Bittencourt ficou encarregado da execução da obra.

A construção foi concluída em abril de 1901, com ocupação do palácio a partir de maio. O Paço Municipal recebeu o gabinete do intendente — nome do cargo de prefeito na época — e outros órgãos da administração municipal.

A Assistência Pública Municipal, embrião do Hospital de Pronto Socorro (HPS), prestava atendimento médico no térreo do novo prédio. No palácio, também ficou posto policial. Uma cadeia, o popular “xadrez”, foi construída no porão.

A fachada do prédio apresenta belas esculturas. Quatro estátuas de leões de mármore vieram da região de Carrara, na Itália, e guardam as escadarias laterais. Nos anos 1990, causaram discussão na Câmara Municipal. Vereadores debateram se os felinos eram ou não castrados.

Em 1973, nas comemorações do bicentenário da elevação de Porto Alegre à sede da capitania de São Pedro do Rio Grande, o palácio passou a ser denominado Paço dos Açorianos, em homenagem aos imigrantes que deram origem à cidade.

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Tombado como patrimônio do município em 1979, o edifício tem mais de 3 mil metros quadrados e reflete o positivismo e os ideais do grupo que estava no poder no início do século 20. Na parte alta da fachada, estão esfinges de Júlio de Castilhos e Floriano Peixoto, bustos de José Bonifácio e Deodoro da Fonseca, além de outras esculturas.

A parte interna também recebeu importantes obras de arte, pinturas e esculturas. Em frente ao Paço dos Açorianos fica a Praça Montevidéu, com a Fonte Talavera, presente da Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos a Porto Alegre no centenário da Revolução Farroupilha, em 1935.

Museu de Arte do Paço fica no palácio do Centro Histórico. Jeff Botega / Agencia RBS

Em 2003, foram concluídas obras de restauração que restabeleceram características originais do edifício. O prefeito Sebastião Melo transferiu, em 2022, o gabinete do Paço Municipal para uma nova sede, na esquina das ruas João Manoel e Siqueira Campos.

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