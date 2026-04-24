Do pequeno armazém às 320 lojas: a história de 70 anos da Lebes

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O Grupo Lebes chega aos 70 anos como uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil. Fundado em outubro de 1956, começou com um pequeno armazém de secos e molhados em São Jerônimo, na Região Carbonífera. O nome Lebes tem origem na união dos sobrenomes das famílias fundadoras: Leonhardt e Drebes.

No início, Otélio Drebes, Bertoldo Leonhardt e outros 12 sócios focaram no comércio local. O crescimento foi gradual e acompanhou as mudanças de consumo dos gaúchos. Em 1967, a empresa inaugurou seu primeiro supermercado, em São Jerônimo.

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A década de 1970 foi marcada pela ampliação do mix de produtos, com a abertura de setores de moda, móveis e eletrodomésticos. Em 1981, a empresa inaugurou a sétima filial. Um marco importante na expansão foi a fundação, em 1985, da própria indústria de confecções, hoje chamada Lebes Indústria do Vestuário, que produz as marcas próprias Vestile e Debrim.

A chegada à Região Metropolitana de Porto Alegre ocorreu na década de 1990. A primeira loja foi inaugurada em Gravataí.

Com forte presença no interior do Estado, em 2009, a abertura da centésima filial marcou a chegada da Lebes à capital gaúcha. Em 2017, a empresa inaugurou a Lebes Life Store, uma grande loja em prédio histórico da Avenida Borges de Medeiros, onde funcionava, no passado, a loja Guaspari.

A família Leonhardt não integra mais a sociedade. Otélio Drebes ficou na presidência da empresa até 2015, quando foi sucedido pelo filho, Otelmo Drebes, que acelerou o crescimento. Nos últimos dez anos, o faturamento mais que dobrou. O objetivo é atingir R$ 2 bilhões em 2026.

Atualmente, são 320 lojas distribuídas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Grupo Lebes é formado por sete negócios, incluindo as lojas, a indústria de vestuário, o complexo logístico ElloSul, em Guaíba, e operações de soluções financeiras.